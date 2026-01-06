Un turista oriundo de Villa Gesell, identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, de 55 años, desapareció sin dejar rastro, estaba hospedad en la villa del puerto de San Antonio Este. El pasado domingo, personal de Prefectura Naval halló su kayak flotando a la deriva junto a una mochila que contenía bebidas alcohólicas, mientras la justicia avanza en una investigación por presunta desaparición de persona.

Todo comenzó cuando la administradora de un complejo de cabañas radicó la denuncia en la Sub Comisaría 62° del Puerto de San Antonio Este. El hombre se había alojado el 31 de diciembre en la Cabaña N° 3, con salida prevista para la mañana siguiente. Sin embargo, nunca regresó ni respondió a los mensajes que le exigían entregar las llaves. Al ingresar al lugar, la mujer encontró todas sus pertenencias intactas, lo que aumentó la sospecha de una desaparición abrupta.

La administradora, desesperada, buscó respuestas. Fue entonces cuando un taxista local confirmó que había trasladado al turista la noche anterior hasta el segundo parador del Club de Pescadores. Allí, según relató, el hombre se movilizaba con su kayak. Ese dato se transformó en el último hilo de la historia antes del silencio absoluto.

El hallazgo que encendió las alarmas

El padado domingo 4 de enero, Prefectura Naval encontró el kayak a la deriva. Dentro de una mochila hallaron botellas de bebidas alcohólicas, un detalle que abre interrogantes sobre las circunstancias previas a la desaparición. ¿Un accidente en el mar? ¿Un descuido fatal? ¿O algo más? La Justicia, a través del fiscal de turno, ordenó el secuestro de las pertenencias y de posibles dispositivos electrónicos para intentar reconstruir las últimas horas del turista.

Vecinos y testigos aseguran que el hombre fue visto por última vez el 3 de enero, cerca de las 20:30, en el sector conocido como “La Almeja Loca”. Su descripción física es precisa: 1,75 metros de estatura, contextura delgada, ojos azules, cabello castaño oscuro entrecano, corto arriba y rapado a los costados. Desde entonces, nada más se supo de él.