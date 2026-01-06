La tarde del lunes en Playa Unión parecía transcurrir con normalidad, entre fútbol improvisado y calor sofocante que superaba los 37 °C. Sin embargo, la tensión comenzó a crecer cuando dos grupos de jóvenes, provenientes de Rawson y Trelew, iniciaron una pelea que rápidamente se desbordó.

Primero fueron los golpes de puño, luego las corridas y finalmente las pedradas que convirtieron el anfiteatro en un escenario caótico. La violencia se expandió hacia el gimnasio municipal y las calles cercanas, generando un clima de extrema tensión que puso en alerta a vecinos y turistas.

En medio del descontrol, una mujer sufrió un ataque de epilepsia producto del nerviosismo. Fue asistida por guardavidas que se encontraban en la zona, mientras la policía intentaba contener a los adolescentes que seguían multiplicando los enfrentamientos.

La magnitud del conflicto obligó a la Comisaría de Playa Unión a solicitar refuerzos. Móviles del área de operaciones, efectivos en bicicletas y más unidades se desplegaron para dispersar a los grupos y restablecer el orden. El procedimiento se extendió durante aproximadamente una hora y abarcó varias cuadras.

Finalmente, cuatro menores oriundos de Trelew fueron demorados y puestos a disposición del Servicio de Protección de Menores. Tras ser trasladados a su ciudad, quedaron bajo la responsabilidad de sus padres. Aunque no se registraron heridos ni daños materiales, el episodio dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad en jornadas de alta concentración juvenil.

Las autoridades adelantaron que reforzarán las tareas preventivas en el sector, especialmente en días de calor extremo, cuando la presencia masiva de adolescentes convierte a Playa Unión en un escenario propenso a disturbios.