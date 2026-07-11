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Incendio intencional

Detuvieron a un hombre acusado de prender fuego una camioneta en pleno centro de la ciudad de Neuquén

El vehículo estaba estacionado en Aguado y Correntoso. El sospechoso fue identificado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. Quedó demorado tras un seguimiento policial.

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Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 11 de julio de 2026 a las 18:25
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Identificaron al hombre que prendió fuego un vehículo estacionado en el centro de Neuquén - Foto: Policía de Neuquén

Gracias a la rápida intervención del personal de la División Centro de Monitoreo Urbano, la Policía del Neuquén logró identificar y demorar a  un presunto autor del incendio intencional de un automóvil que se encontraba estacionado en la intersección de las calles Aguado y Correntoso de la ciudad de Neuquén. Tras la detención, el sujeto quedó a disposición de la Justicia.

Cómo fue la detención del pirómano en el centro de Neuquén

En la mañana de este sábado, a través de un llamado al 101, el Centro de Monitoreo advirtió que un auto se encontraba en llamas. Tras haber verificado la situación mediante las cámaras de videovigilancia, se coordinó el aviso al personal policial y al Comando Operativo.



Al revisar las imágenes de las grabaciones, los operadores pudieron observar que un hombre se acercaba al sector con un elemento compatible a un bidón de combustible. Minutos después, rompió el vidrio de una camioneta Chevrolet Meriva que estaba estacionada y provocó el incendio del habitáculo. En el mismo momento que las llamas se apoderaban del vehículo, el sospechoso se dio a la fuga.

Seguimiento y detención



Gracias a la visualización en tiempo real de las cámaras de seguridad, el sospechoso fue localizado cuando se desplazaba por distintos sectores de la ciudad. Con esa información, personal de la Policía logró interceptarlo en las inmediaciones de las calles Faustino Pitrol y Río Pepirí. Tras haber sido demorado, quedó a disposición de la Justicia.



En el lugar también trabajó personal de Bomberos, que lograron extinguir las llamas de la Chevrolet Meriva. Afortunadamente, no se registraron personas heridas; sólo hubo que lamentar daños materiales.

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