Una llamada a la línea de emergencias 101 activó un operativo urgente en Neuquén Capital, cuando una mujer inició trabajo de parto y necesitaba ayuda inmediata. Desde la División Centro de Despacho y Emergencia 101, la Cabo Quiroga y el Agente Gómez respondieron de forma inmediata.

Los operadores, dependientes del Departamento Centro de Operaciones Policiales, guiaron a la pareja de la mujer paso a paso, brindando instrucciones claras mientras avanzaba el nacimiento. Su intervención fue clave para asegurar que el proceso continuara de manera controlada hasta que el bebé llegó al mundo.

Intervención en territorio

Llegada de la Comisaría 19° y el SIEN

A los pocos minutos, personal de la Comisaría 19° arribó al domicilio junto con un equipo del SIEN, encabezado por el médico de turno. Luego de verificar el buen estado de la madre y el recién nacido, ambos fueron trasladados al hospital para completar los controles sanitarios correspondientes.

Coordinación entre emergencia y seguridad

El episodio destacó la articulación entre las áreas de emergencia y seguridad de la provincia. La asistencia remota brindada por la Cabo Quiroga y el Agente Gómez permitió contener a la familia en un momento crítico y garantizar un parto seguro hasta la llegada del equipo sanitario.