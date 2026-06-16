Tres delincuentes fueron sorprendidos dentro de un departamento de Cipolletti cuando intentaban concretar un robo. La dueña descubrió la situación tras ser alertada por una vecina y, junto a efectivos policiales, encontró a los sospechosos dentro de la vivienda. Los tres hombres fueron detenidos y fueron acusados por daño y violación de domicilio, con restricciones impuestas por la Justicia mientras avanza la investigación.

La secuencia ocurrió durante la tarde del domingo en un departamento que se encontraba en reparación. Todo comenzó cuando una vecina observó movimientos extraños en el inmueble y decidió comunicarse con la propietaria. La advertencia resultó clave, porque la mujer acudió de inmediato al lugar y encontró una escena que encendió todas las alarmas.

Al llegar al departamento, ubicado en el barrio La Paz, la dueña detectó que los candados habían sido violentados. Pero eso no fue todo. También escuchó voces provenientes del interior de la vivienda, una señal inequívoca de que había personas dentro del inmueble sin autorización.

Frente a esa situación, se solicitó asistencia policial y efectivos de la Comisaría 32° acudieron rápidamente al lugar. Cuando ingresaron, encontraron a tres hombres dentro del departamento. Los delincuentes fueron reducidos y trasladados a la unidad policial, mientras la propietaria realizaba una primera inspección de los daños y elementos faltantes.

Según la denuncia, del interior del departamento desapareció un televisor TCL de 42 pulgadas y dos termos Stanley. Además, los delincuentes provocaron importantes daños en los accesos al inmueble, ya que rompieron la cerradura de la puerta y causaron destrozos en las rejas para poder ingresar.

Mientras tanto, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para relevar rastros y reunir pruebas que permitieran reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la vivienda.

Sin embargo, el caso no terminó con las detenciones. Este martes, los tres hombres fueron llevados ante la Justicia durante una audiencia de formulación de cargos. Allí, el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada sostuvo que los acusados habrían ingresado al departamento luego de romper la cerradura y sin contar con autorización de la propietaria.

Durante la audiencia se informó además que ninguno de los imputados registra antecedentes penales computables. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercamiento al departamento donde ocurrieron los hechos y al domicilio de la denunciante, además de la prohibición total de contacto por cualquier medio.

La defensa oficial no objetó ni la formulación de cargos ni las restricciones solicitadas. Finalmente, el juez de Garantías dio por formalizada la acusación por los delitos de daño y violación de domicilio, habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y ordenó el cumplimiento de las medidas cautelares.