Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 4:16, personal policial de la Comisaría 11 de Río Colorado intervino tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo dentro del museo ubicado en el barrio Buena Parada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso había sido forzada y, al ingresar, encontraron a un joven de 18 años en el interior, quien fue inmediatamente aprehendido e identificado. En el lugar, actualmente, funciona también la oficina de la Dirección de Cultura Municipal.

En el lugar se hizo presente personal responsable del museo, quienes verificaron que no se registraban faltantes de elementos, aunque sí daños materiales en el acceso. La rápida intervención policial evitó que se concretara el robo y permitió preservar el patrimonio cultural de la institución.

Asimismo, trabajó en la escena personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias para documentar los daños y asegurar las pruebas. El procedimiento incluyó relevamiento fotográfico y pericias técnicas sobre la puerta violentada.

Por disposición del fiscal Daniel Zornitta, se iniciaron actuaciones por “robo en grado de tentativa”. El joven continuará detenido y se solicitó sus antecedentes para evaluar la situación procesal. La causa quedó bajo investigación judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades y avanzar en el proceso penal.

El hecho generó preocupación en la comunidad de Río Colorado, ya que el museo del barrio Buena Parada es un espacio de valor cultural para la localidad. La resolución inicial marca un precedente en la protección de instituciones culturales y refuerza la importancia de la actuación coordinada entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal en casos de tentativa de robo.