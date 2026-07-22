El incendio que destruyó gran parte del depósito de Sakura, ubicado en la esquina de San Martín y Frontera de Neuquén ingresó en una nueva etapa. Con las pericias de campo finalizadas, los equipos técnicos comenzaron a planificar la demolición de los sectores que quedaron comprometidos, una tarea que demandará un operativo especial debido al riesgo de derrumbe y a la presencia de una línea de media tensión junto al edificio.

El jefe del Gabinete Pericial de Bomberos de Centenario, Alejandro Delgado, confirmó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la investigación realizada en el lugar permitió establecer el origen del siniestro y que ahora el trabajo se concentra en garantizar la seguridad de quienes deberán intervenir sobre la estructura. "Las pericias terminaron el sábado en lo que nosotros llamamos la operación de campo. Ahora comienza la elaboración del informe técnico", explicó.

Las pericias confirmaron el origen del fuego

Delgado indicó que los especialistas lograron reconstruir la secuencia que dio inicio al incendio después de varios días de análisis. "Ya se pudo determinar la causa", aseguró.

El especialista explicó que el foco comenzó en un sector donde la empresa almacenaba estibas de madera, papel, cartón y restos de aceite provenientes de embalajes que posteriormente eran preparados para su disposición final. Ese material se encontraba muy cerca de productos químicos destinados a la potabilización de agua. "Por algún motivo, esos elementos entraron en contacto con permanganato de potasio. La reacción química con el aceite produjo una oxidación extremadamente violenta", detalló.

Según explicó, esa reacción alcanzó temperaturas de entre 350 y 400 grados, suficientes para inflamar rápidamente el papel y el cartón acumulados en ese sector. "Había una carga combustible muy importante y eso hizo que el fuego se propagara rápidamente hacia los productos químicos y también hacia el depósito donde se almacenaban caños y tuberías de PVC y polipropileno", precisó.

Delgado destacó además la rápida respuesta de los bomberos. Según afirmó, esa intervención permitió contener el incendio dentro del predio y evitar que alcanzara otras propiedades cercanas.

La estructura dañada obligará a un operativo especial

Con el origen del incendio esclarecido, la prioridad pasó a ser la estabilidad del edificio. Delgado explicó que una de las paredes sobre calle Chaco quedó seriamente fisurada junto con una columna y la viga superior. Incluso, mientras los peritos realizaban las inspecciones, esa parte de la estructura terminó colapsando hacia el interior del predio. "Todo ese sector deberá ser demolido", señaló.

La situación también preocupa sobre el otro frente del inmueble, donde parte del segundo depósito sufrió un colapso parcial. El bombero advirtió que "esa estructura todavía sostiene una porción del edificio para evitar un derrumbe mayor, por lo que también deberá demolerse".

El especialista explicó que la tarea no será sencilla porque una línea de media tensión pasa muy cerca del lugar donde deberá operar la maquinaria pesada. "Se está evaluando cómo realizar esos trabajos de manera segura", sostuvo.

El fuego alcanzó un depósito vecino y afectó mercadería

Las viviendas cercanas no registraron daños estructurales porque se encuentran del otro lado de las calles linderas. Delgado aclaró que únicamente fueron alcanzadas por humo y productos derivados de la combustión. En cambio, confirmó que el depósito vecino perteneciente a Comercial Belgrano sí sufrió consecuencias materiales.

Según explicó, el calor deterioró parte de la cubierta del edificio y el agua utilizada durante el combate del incendio dañó bolsas de cemento, cal y otros materiales de construcción almacenados en el interior.

Finalmente, indicó que el local comercial de Sakura continúa atendiendo al público, mientras las tareas en el depósito avanzan hacia una etapa decisiva: retirar las estructuras con riesgo de derrumbe para garantizar la seguridad en el sector y completar el informe técnico que cerrará la investigación sobre el incendio.

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