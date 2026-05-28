Un hombre fue detenido este jueves en la ciudad de Neuquén, quien se presume que está vinculado a una peligrosa banda delictiva dedicada a la comercialización de estupefacientes. Lo capturaron en la esquina de Doctor Ramón y Santiago del Estero, cuando el sujeto se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux.

La detención fue el resultado de un importante operativo de la División Recaptura de Evadidos de la Dirección Delitos Neuquén, luego de varios días de seguimiento e investigación de sus movimientos habituales. El hombre contaba con un pedido judicial de rebeldía y captura vigente, emitido el pasado 20 de mayo por el juez de Garantías Marcos Lúpica Cristo, en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas de guerra, amenazas agravadas y encubrimiento.

El hombre fue interceptado mientras circulaba en una Toyota Hilux por Doctor Ramón y Santiago del Estero.

Durante el procedimiento, que se desarrolló sin incidentes, el hombre fue demorado de inmediato y no ofreció resistencia. Posee antecedentes por delitos contra la propiedad y amenazas calificadas.

El pedido de captura está vinculado a una investigación iniciada en 2025 por distintos episodios de abuso de armas en la zona de calle Copahue de la Toma La Familia, donde grupos antagónicos mantenían disputas territoriales presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

Tras la aprehensión, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Actuación Genérica, y se espera que en los próximos días se realice una audiencia judicial para definir su situación procesal.