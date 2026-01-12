Un hombre que se encontraba en libertad condicional fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Rincón de los Sauces, luego de que la Justicia le formulara cargos por tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento, tras el hallazgo de una pistola robada en su domicilio.

La acusación fue realizada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, con la asistencia de la letrada Yesica Barbích, durante una audiencia celebrada el sábado. El imputado, identificado como N.A.H., quedó detenido luego de que la jueza de garantías Carina Álvarez hiciera lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según la investigación preliminar, el arma fue encontrada durante un allanamiento realizado el sábado por la mañana, procedimiento que se originó a partir de la denuncia de un familiar de la pareja del acusado, quien alertó sobre presuntas agresiones en un contexto de violencia de género.

Durante el operativo, personal policial halló en el sector de la cocina una pistola calibre 11.25, con la inscripción “Policía Federal”, junto a un cargador con cinco cartuchos de punta dorada. De acuerdo a lo informado por el MPF, el imputado no estaba habilitado para portar el arma y conocía su origen ilícito.

El fiscal Vignaroli precisó que el arma había sido sustraída en un robo comando ocurrido el 27 de junio del año pasado en la ciudad de Cipolletti, donde también fueron robadas otras dos armas de fuego.

Por estos hechos, el acusado fue imputado como autor del delito de tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con encubrimiento. Además, el fiscal adelantó que la investigación continuará profundizándose en relación a los episodios de violencia denunciados, con el objetivo de reformular los cargos e incorporar ese delito.

En cuanto a las medidas cautelares, el MPF solicitó que el imputado permanezca detenido por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Durante la audiencia, Vignaroli recordó que el hombre tiene antecedentes penales, ya que fue condenado a 11 años de prisión por un homicidio cometido en Villa La Angostura.

Si bien había accedido a la libertad condicional por haber cumplido más de dos tercios de la pena —la cual vence en mayo de 2026—, el fiscal sostuvo que, de recuperar la libertad, “va a entorpecer la investigación o se va a fugar”.

Finalmente, la jueza Carina Álvarez avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso que el acusado permanezca un mes en prisión preventiva.