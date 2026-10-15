Tras un allanamiento realizado en una vivienda cercana al Barrio 8 de Agosto por personal policial de la División Homicidios y de Investigaciones de la Zona Periferia II este jueves 15 de octubre, detuvieron a una persona que sería el autor del disparo en la cabeza a otro hombre el pasado lunes 12.

De acuerdo a la información que se conoció, el detenido es un hombre de 37 años. El próximo viernes el Ministerio Público Fiscal le formularía cargos por tentativa de homicidio.

No trascendió si cuenta con antecedentes policiales y si el arma utilizada en el ataque fue hallada.

Este detenido se suma a los dos demorados de este martes luego de varios allanamientos. En esas viviendas también hallaron un rifle Winchester con culata de madera, tres municiones calibre 44 y otra calibre 22, también ropa y elementos de interés para la investigación.

Cómo se encuentra la víctima

El ataque a tiros contra una camioneta Toyota Hilux sucedió el pasado lunes en la zona de calles Cuba y Santa Teresa de Jesús. El hombre que la conducía, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza que le ingresó por el parietal derecho y la bala quedó alojada,

Otro hombre que como acompañante resultó ileso y el vehículo terminó luego impactando contra un paredón. En el interior hallaron cocaína y marihuana y se confirmó que la víctima que sigue internada tiene antecedentes.

El último parte de salud indicaba que continuaba en grave estado en el Hospital Castro Rendón y no pudo ser intervenido producto de una inflamación cerebral. Mientras tanto su familia está pidiendo una cadena de oración por su delicado estado.