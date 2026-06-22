Durante la madrugada del domingo 21 de junio, personal de la Comisaría 18° del Gran Neuquén logró la captura de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura y detención por extradición vigente, además del secuestro de sustancias estupefacientes.

El procedimiento ocurrió en el barrio Cuenca XV, cuando efectivos policiales acudieron a un llamado por disturbios en la vía pública. Al arribar al sector, intentaron identificar a un hombre que intentó retirarse del lugar a bordo de una motocicleta, siendo demorado por el personal interviniente.

En un primer momento, el sujeto aportó datos falsos sobre su identidad. Sin embargo, tras nuevas averiguaciones se estableció que registraba un pedido de captura y detención por extradición, vigente y tramitado ante el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén.

Posteriormente se realizó un palpado preventivo, hallándose entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia sospechosa. Personal del Departamento Antinarcóticos efectuó las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Ante esta situación, tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Narcocriminalidad, solicitando la notificación de la imputación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Asimismo, por disposición de la Justicia Federal, el hombre quedó detenido a la espera de la audiencia judicial prevista para el lunes.