La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detuvo en Roca a un hombre de 38 años que circulaba en una moto con pedido de secuestro. El sujeto llevaba un revólver calibre 22 cargado, pasamontañas, guantes y 58 mil pesos en efectivo.

El procedimiento comenzó cerca de las 19 de este miércoles, en la zona del “zanjón”, detrás del Establecimiento de Ejecución Penal II, entre Barrio Nuevo y Quinta 25. Allí, los uniformados detectaron una moto sin luces con dos ocupantes. Al intentar identificarla, el conductor emprendió la fuga.

Sin embargo, la huida duró pocos minutos: en la esquina de Picaflor y Tránsito Toledo, la moto se detuvo abruptamente y el conductor escapó corriendo. Los policías iniciaron una persecución a pie que terminó cuando el sospechoso intentó ingresar al patio de una vivienda. En ese momento, arrojó un objeto hacia el interior, que luego resultó ser un revólver calibre 22 largo, cargado con ocho balas.

Con apoyo de la Subcomisaria 69° y el Gabinete de Criminalística, se confirmó el hallazgo del arma y se procedió a requisar al detenido. En su mochila se encontraron dos teléfonos celulares, municiones adicionales, un pasamontaña negro, guantes oscuros y la suma de 58 mil pesos en efectivo.

El detenido llevaba un revólver calibre 22 cargado, pasamontañas y guantes, además de 58 mil pesos en efectivo

Al verificar los datos de la moto, se constató que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 24 de enero en Cervantes. El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se investiga su posible vinculación con otros hechos delictivos.