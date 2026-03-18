Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos tras protagonizar un violento episodio a plena luz del día: a bordo de una moto, dispararon contra el frente de dos viviendas, una de ellas la casa de la madre de uno de los atacantes. La persecución policial terminó en la zona rural, donde fueron reducidos y se logró secuestrar la pistola 9 milímetros utilizada.

El hecho ocurrió cerca de las 12:40, cuando vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la Subomisaría 69°. Inmediatamente el personal policial inició un operativo de prevención que rápidamente se transformó en persecución al detectar una moto Honda Wave con dos ocupantes que intentaban escapar a toda velocidad.

Sin embargo, la fuga no duró demasiado. Diez minutos más tarde, los sospechosos fueron interceptados en el extremo norte de zona urbana, en un sector de puestos rurales tras tomar por calle Defensa. Allí, sin margen de maniobra, quedaron acorralados y finalmente fueron detenidos.

Según la reconstrucción del hecho, habrían sido los autores de los disparos contra una vivienda ubicada en Islas Orcadas al 4100, donde reside la madre de uno de los detenidos. El dato, por sí solo, expone un trasfondo tan delicado como inquietante.

Pero la violencia no terminó ahí. Además, los jóvenes también efectuaron disparos contra la casa lindera, lo que generó pánico entre los vecinos del sector, que quedaron en medio de una escena tan inesperada como peligrosa. Por fortuna, no se reportaron personas heridas, aunque el impacto emocional fue inmediato.

Mientras tanto, tras la detención, la Policía desplegó un rastrillaje en la zona descampada cercana al lugar del procedimiento. A unos 400 metros, los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros, descartada durante la fuga. Minutos después, también hallaron el cargador con municiones, lo que terminó de cerrar el cuadro probatorio.

Ahora, la causa avanza bajo las figuras de abuso de arma y portación ilegal, mientras se intenta determinar qué motivó el ataque y, sobre todo, por qué uno de los jóvenes decidió abrir fuego contra la casa de su propia madre.