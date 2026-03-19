Un hombre de 70 años falleció este miércoles por la noche luego de realizar actividad física en el club Los Pehuenes, ubicado en el oeste de Bariloche. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas y generó profunda conmoción en la comunidad que forma parte de la tradicional institución deportiva.

Según fuentes policiales, la víctima había terminado de entrenar, como lo hacía habitualmente cuando sufrió una descompensación acompañada de convulsiones. De inmediato se dio aviso a las autoridades y personal de Salud, bomberos voluntarios y una ambulancia privada trabajaron en el lugar. Durante más de media hora se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron estabilizarlo.

El hombre, residente del barrio Antu Hue, era un concurrente regular del gimnasio de aparatos y de las clases de spinning. En el caso intervino el fiscal de turno, Marcos Sosa Lukman, quien descartó signos de criminalidad y ordenó las pericias correspondientes.

La muerte reavivó el recuerdo de otro episodio trágico ocurrido en el mismo club hace unos meses. El 30 de octubre de 2025, un soldado del Ejército se descompensó mientras realizaba prácticas de natación en la pileta del establecimiento y murió producto de un paro cardiorespiratorio.

Ambos hechos, separados por pocos meses, ponen en relieve la necesidad de contar con protocolos de emergencia y asistencia inmediata en espacios deportivos, donde la práctica regular de actividad física puede verse interrumpida por situaciones críticas de salud.