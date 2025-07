Una bronca de boliche lo dejó al borde de la muerte tras recibir dos cuchillazos: la historia del ataque

A esa hora, el amanecer es solo una excusa. La noche se despide a los tumbos y lo que queda es ruido seco, perfume agrio, luces que no perdonan y una ira que no sabe volver sola a casa. Fue ahí, a unos seiscientos metros del boliche Dubai, sobre la Ruta 17, donde todo se torció. Dos hombres caminaban rumbo a la nada y otro los seguía de cerca, manejando su rabia en un Volkswagen Vento azul. Cuando se reencontraron en la estación YPF, ya no hubo miradas: hubo un cuchillo, y una puñalada que rozó la muerte.

El hecho ocurrió el 29 de junio pasado en Añelo, pero recién ahora la trama completa empieza a asomar. La Brigada de Investigaciones junto con la Comisaría 10° concretó ayer un allanamiento en Isla Grande, en el domicilio del presunto agresor, que terminó con resultados positivos: se secuestró el vehículo involucrado y la ropa que habría utilizado al momento del ataque. La causa está caratulada como homicidio simple en grado de tentativa y es investigada por la Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de la Dra. Lucrecia Sola.

“La investigación comenzó esa misma madrugada, cuando nos informan que hay una persona herida con arma blanca en la estación de servicio”, detalló el comisario Sergio Contreras, jefe de la unidad. “Al llegar al lugar, constatamos que había dos personas lesionadas, y una de ellas fue derivada de urgencia a Cutral Co, donde permaneció dos semanas en terapia intensiva. Hoy, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro”.

Lo que al principio parecía un simple exceso de copas terminó revelando una disputa arrastrada desde dentro del boliche. Los involucrados —dos hombres oriundos de Mendoza— habían discutido con un tercero, un local, adentro del boliche Dubai. Nada serio, en apariencia. Pero cuando la música paró y el mundo recuperó su silencio, el conflicto se volvió personal.

Según las pruebas recolectadas por la Brigada, el agresor los habría seguido a distancia. Cuando la discusión volvió a encenderse en la YPF, la violencia fue directa: un ataque con cuchillo que dejó a uno de los mendocinos al borde de la muerte.

Con el avance de la causa, y tras revisar cámaras de seguridad, hacer entrevistas y reconstruir la cronología exacta, se logró identificar plenamente al agresor, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento. El operativo fue autorizado por la Jueza de Garantías Dra. Carina Álvarez.

“Se pudo esclarecer el 100% del hecho”, aseguró Contreras. El auto secuestrado —el mismo que habría sido utilizado para seguir a las víctimas— fue trasladado al predio de secuestros policiales. La ropa también quedó bajo custodia, a la espera de peritajes.

Mientras la causa avanza, los protagonistas se reparten en dos extremos: uno trata de recuperar la vida que casi pierde, el otro espera que la justicia lo llame por su nombre. En Añelo, como en todo pueblo chico con historia grande, las madrugadas suelen tener memoria. Y las discusiones de boliche no siempre terminan con un portazo.