La División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo este domingo por la noche a Renato Iván Tavella, el sospechoso de los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, ambas supuestas trabajadoras sexuales.

Los dos crímenes que se le imputan

Villalba fue degollada el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico, en la capital cordobesa.Fernández, que publicitaba sus servicios en el sitio de escorts Gemidos, fue encontrada sin vida bajo una sábana en el departamento que compartía con otra trabajadora sexual, ubicado en la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro, tras una cita con un cliente. La propia compañera, que denunció la muerte al 911, aportó el apodo del sospechoso: simplemente "Iván".

La clave que permitió detenerlo

En ambos casos no se encontró el celular de la víctima. El número de teléfono usado por Tavella, de característica cordobesa, fue la clave que permitió seguirlo y detenerlo en una habitación del primer piso del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, zona de Monserrat, a 17 cuadras del departamento de Fernández.

Detuvieron al sospechoso del crimen de Daniela Villalba: también lo acusan de la muerte de una trabajadora sexual en Retiro

Tavella tiene 28 años y es cordobés. El domicilio que fijó ante las autoridades es una importante casaquinta en la zona de Villa Giardino. No tiene empleo registrado ni altas como monotributista.

Cómo se conectaron las dos causas

La Justicia cordobesa había identificado a Tavella días antes del crimen. La coincidencia que lo unió a la muerte de Fernández llegó a través del número de teléfono que supuestamente usó para coordinar el encuentro en Retiro.

Así, el fiscal Matías Di Lello, inicialmente a cargo de esclarecer el caso de Retiro —considerado un femicidio por sus características—, ordenó un seguimiento de cámaras y requirió un allanamiento. La sospecha sobre el vínculo con el asesinato de Villalba, dada la característica del celular, fue inmediata.

Di Lello requirió un allanamiento en el Hotel Centro 1555, a donde apuntaban las filmaciones. Poco después, Guillermo Rongo, el juez del caso, asumió el control de la investigación, inicialmente delegada en el fiscal.

Qué revelaron las pericias

La autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández se realizará este lunes en la Morgue Judicial. El análisis de Policía Científica no reveló ninguna lesión traumática.

Villalba, en cambio, sufrió varios cortes en sus brazos, posibles heridas defensivas, para ser finalmente degollada.