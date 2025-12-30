El femicidio de Karina Janet Palomino Arotinco, ocurrido durante el fin de semana en el partido bonaerense de La Matanza, sigue generando conmoción. El único detenido por el crimen se negó a declarar ante la Justicia y continuará preso mientras avanza la investigación.

Se trata de Manuel Alberto Norry, de 46 años, quien fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y femicidio. El acusado optó por no prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, y permanece detenido a disposición judicial.

En el marco de la investigación, los detectives reconstruyeron el recorrido de huida del agresor tras el ataque. A través del análisis de cámaras de seguridad, lograron establecer que el sospechoso retrocedió sobre sus propios pasos hasta perderse en una zona que ya estaba bajo la lupa de los investigadores.

En ese sector residía una amiga de la víctima, en una vivienda con varios departamentos. Gracias al relevamiento de nuevas imágenes, los agentes pudieron identificar el rostro y la contextura física del acusado, lo que permitió avanzar rápidamente en su localización.

Con esos datos, se determinó que Norry trabajaba en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, presuntamente propiedad de un familiar. Según los investigadores, allí tenía acceso habitual a cuchillas de gran tamaño, lo que reforzó la hipótesis sobre el arma utilizada para asesinar a la mujer.

Cuando la Policía llegó al comercio y dialogó con los dueños, estos reconocieron al sospechoso y señalaron que el hombre había manifestado su intención de entregarse. Con esa información, se montó un operativo que culminó en la noche del lunes con su detención en Lomas del Mirador, tras un extenso intercambio con su familia.

Desde la investigación confirmaron que la víctima y el acusado mantenían una relación y que Norry era cuñado de una amiga de Palomino Arotinco, con quien la mujer había salido a bailar horas antes del crimen. Además, un dato clave fue aportado por el entorno: el perro de la víctima reconocía al agresor, lo que refuerza que ambos se conocían previamente.