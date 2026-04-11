Un impactante siniestro vial alteró la circulación en las inmediaciones del acceso al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. En horas de la tarde de este sábado, un vehículo volcó tras un choque a escasos 100 metros del ingreso. Los dos vehículos sobre la vía de acceso causaron congestión e importantes demoras en el ingreso a la terminal.

De acuerdo con el relato de testigos, reproducidos por portales informativos, todo ocurrió cuando el conductor de un automóvil marca Citroën intentó sobrepasar a una camioneta Hyundai en plena marcha en la Ruta Provincial 80, el camino de acceso al aeropuerto de Bariloche. En ese contexto, perdió el control del vehículo, que terminó volcando y quedó atravesado sobre parte de la calzada.

La situación provocó complicaciones en el flujo vehicular, obligando a los automovilistas a reducir la velocidad y maniobrar con precaución para continuar su recorrido. Minutos después del incidente, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Hasta el momento de esta publicación, no se había difundido información oficial respecto de la existencia ni la gravedad de los ocupantes. Según el testimonio citado por los medios barilochenses, tanto el automóvil como la camioneta sólo tenían un ocupante al momento del impacto.

Qué recaudos tomar para llegar a tiempo a un aeropuerto

Si vas a tomar un vuelo de cabotaje (dentro del territorio nacional) y tenés dudas sobre cuánto tiempo antes hay que estar en el aeropuerto, debés saber que, normalmente, alcanza con 60 o 90 minutos de antelación.

Aquellas personas que no necesitan despachar equipaje y ya cuentan con su tarjeta de embarque emitida, ya sea de manera digital o impresa, podrán dirigirse a la puerta de embarque directamente. En cambio, si tenés que despachar (facturar) tu equipaje, lo más conveniente es sumar unos minutos a ese tiempo previo al vuelo.

Este tipo de precauciones evitan que, en circunstancias como las del choque y vuelco mencionadas más arriba, perjudiquen tu itinerario. De contar con tiempo de sobra, el embarque al avión siempre estará asegurado.