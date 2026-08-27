Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron detenidas este miércoles en Neuquén en el marco de una investigación por la ocupación de un terreno privado ubicado sobre calle Pedro Genco al 6.500.

Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, luego de tres allanamientos realizados por personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Neuquén y autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

Los procedimientos se concretaron en los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural. Tras los operativos, las tres personas quedaron alojadas en dependencias policiales y el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzará con el pedido de una audiencia para formularles cargos.

La investigación comenzó tras una denuncia por la ocupación

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el propietario del terreno. Según relató, el 18 de agosto, alrededor de las 22:30, tomó conocimiento de que unas 100 personas habían ingresado al predio y se habían instalado con carpas.

El hecho es investigado como una posible usurpación, delito que será analizado formalmente en la audiencia de formulación de cargos que solicitará la fiscalía.

Por el momento, las personas detenidas son investigadas en calidad de presuntos integrantes del grupo que participó de la ocupación. La determinación de responsabilidades deberá surgir del avance de la investigación y de la evidencia reunida.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Durante los tres procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación.

Todo el material será sometido a peritajes para determinar si contiene información relacionada con la organización de la ocupación, la participación de las personas investigadas u otros elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido.

La evidencia digital podría resultar especialmente importante para reconstruir comunicaciones y establecer eventuales vínculos entre quienes participaron de la toma.

La propiedad privada, en el centro de la causa

El caso vuelve a poner en escena uno de los conflictos que se repiten en la región: las ocupaciones de terrenos y las disputas vinculadas con el acceso a la tierra.

En este expediente, la denuncia parte de un propietario particular que sostiene haber sido afectado por la ocupación de su predio, mientras que la fiscalía busca determinar quiénes participaron y bajo qué circunstancias se produjo el ingreso.

La investigación deberá establecer también qué grado de intervención tuvo cada una de las personas identificadas.

Antecedentes de causas por ocupación de terrenos en Neuquén

Las investigaciones por usurpaciones de terrenos han generado distintos procesos judiciales en Neuquén durante los últimos años.

En octubre de 2025, por ejemplo, el Tribunal de Impugnación habilitó la formulación de cargos contra cinco personas acusadas de ocupar un terreno municipal en Aluminé, luego de revocar una resolución que había impedido avanzar con la acusación.

También hubo investigaciones vinculadas con terrenos privados en el área metropolitana. En 2023, una causa por la ocupación de tierras en Balsa Las Perlas derivó en un operativo policial y en una disputa sobre la titularidad de los terrenos.

Estos antecedentes muestran que las causas por ocupación de tierras pueden involucrar no solo la investigación penal sobre quienes ingresan a un predio, sino también cuestiones relacionadas con la titularidad, el uso del suelo y eventuales conflictos habitacionales.

¿Qué pasará en los próximos días?

El próximo paso será que el fiscal Juan Manuel Narváez solicite la audiencia de formulación de cargos contra las tres personas detenidas.

En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal deberá explicar cuál es la conducta que atribuye a cada acusado, qué evidencia respalda la acusación y bajo qué calificación legal encuadra los hechos.

La audiencia también permitirá conocer la posición de las defensas y las medidas que eventualmente solicite la fiscalía para garantizar que la investigación pueda continuar.

El caso sigue bajo investigación

Por ahora, las tres personas permanecen detenidas en sede policial y la investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

La fiscalía deberá avanzar sobre la evidencia obtenida en los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural y sobre los datos aportados por el propietario del terreno ubicado en Pedro Genco al 6.500.

La audiencia de formulación de cargos será la próxima instancia clave para determinar cómo continúa judicialmente el expediente y qué medidas podrían adoptarse respecto de los acusados.