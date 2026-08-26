Una mujer y sus hijas llevan más de 20 años viviendo en una casa del barrio Pichi Nahuel de Cipolletti, pero un día una iglesia apareció para reclamar el inmueble y exigir que la familia lo abandonara. La organización religiosa aseguró ser la propietaria y sostuvo que había entregado la vivienda mediante un supuesto préstamo verbal. Sin embargo, cuando tuvo que demostrarlo ante la Justicia, no pudo acreditar que el inmueble fuera suyo y terminó perdiendo el juicio.

El conflicto llegó al Juzgado Civil N° 9 de Cipolletti, donde la Defensa Pública, representada por el defensor Matías Vidovic, logró demostrar que la mujer ocupa la vivienda desde 2004 y que durante todo ese tiempo realizó mejoras y afrontó el pago de impuestos. El juez Mauro Marinucci rechazó el pedido de desalojo al considerar que la entidad demandante no había presentado escritura pública ni título definitivo que acreditara su condición de propietaria.

Qué pasó con la documentación aportada por la iglesia y qué decisión tomó la Justicia

La documentación aportada por la iglesia tampoco alcanzó para sostener su reclamo. En el expediente aparecieron certificaciones notariales incompletas de las décadas de 1970 y 1980, mientras que informes municipales indicaron que el terreno figuraba registrado a nombre de terceros. Tampoco hubo pruebas concretas que permitieran confirmar el supuesto acuerdo de préstamo verbal con el que la institución intentó justificar la ocupación de la vivienda.

Con el desalojo rechazado, la mujer dio el siguiente paso: inició el trámite de regularización dominial de la casa mediante la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, y la Ley Provincial 3396. El objetivo fue transformar una ocupación de más de dos décadas en un derecho de propiedad reconocido legalmente.

Pero la iglesia volvió a la carga. La entidad intentó judicialmente dejar sin efecto la escritura que la mujer había conseguido tramitar y recuperar el inmueble. El planteo llegó a la Cámara de Apelaciones de Cipolletti, que finalmente desestimó el reclamo, revocó una medida anterior y dejó firme la situación alcanzada por la ocupante.

El tribunal también consideró determinante que la organización religiosa no hubiera demostrado ser propietaria del inmueble ni hubiera presentado oposición dentro de los plazos correspondientes durante el procedimiento administrativo. Por eso, además, la Justicia le impuso las costas de ambas instancias a la entidad demandante.

¿Cómo acceder a la Defensa Pública en Cipolletti?

El Centro de Acceso a la Defensa Pública (Cadep) se encuentra ubicado en el primer piso de Roca y Sarmiento. La atención presencial es de lunes a viernes de 7:30 a 13.30. También se pueden comunicar por Whatsapp al 2996 31-1684.