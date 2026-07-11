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Oeste neuquino

Quiso robar herramientas en el barrio Valentina Norte, intentó escapar, pero fue demorado por la Policía

Un hombre fue demorado este sábado tras ser señalado por vecinos como presunto autor del hecho. Fue interceptado luego de un operativo del personal de la Comisaría 12º.

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Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 11 de julio de 2026 a las 18:49
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Intentó robar herramientas de una casa en Valentina Norte, pero fue demorado por personal de la Comisaría 12º - Foto: Policía del Neuquén

En la tarde de este sábado, personal de la Comisaría 12º del barrio Valentina Norte tomo intervención luego de haber recibido un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre que intentaba ingresar a un barrio privado en esa zona de la ciudad de Neuquén. De inmediato, un patrullero se dirigió a la zona indicada.

Cómo fue el operativo para atrapar al sospechoso

Al llegar al lugar, los efectivos policiales tomaron contacto con los vecinos, quienes les dieron información sobre los movimientos del sospechoso. Con la información recabada, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones para intentar localizarlo.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso había ingresado al patio de una vivienda con la clara intención de sustraer herramientas. Sin embargo, fue sorprendido por los  residentes del lugar antes de poder concretar el robo.

No se llevó las herramientas, pero el quedó "engrampado"

Ante esa situación, el sospechoso abandonó las herramientas e intentó escapar a pie. Gracias a los rápidos reflejos de un vecino, se le dio aviso a la Policía mientras seguían de cerca los movimientos del hombre.

Pocos instantes después, la Policía logró localizar al sospechoso y lo demoraron. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 12º y quedó a disposición de la Justicia.

Ahora, deberán avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la situación procesal del demorado. La investigación continúa bajo la órbita judicial para establecer las circunstancias del hecho y reunir los elementos probatorios de rigor.

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