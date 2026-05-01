Detuvieron en Zapala a un hombre con pedido de captura de Buenos Aires

Un hombre de 34 años fue demorado en la ciudad de Zapala luego de confirmarse que tenía un pedido de detención vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Ahora quedó a disposición de la Justicia y no se descarta su eventual traslado.

El procedimiento que permitió detener al sospechoso buscado por la Justicia bonaerense

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones de Zapala, que inició las tareas tras recibir un oficio judicial solicitando su localización. A partir de ese momento, los efectivos desplegaron distintas acciones investigativas que permitieron establecer que el individuo cambiaba de domicilio de manera frecuente para evitar ser encontrado.

Según trascendió, el hombre estaba al tanto de su situación judicial, vinculada al incumplimiento de un régimen de tareas comunitarias dispuesto por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

Con la información reunida, finalmente fue ubicado y demorado en la vía pública durante el pasado jueves 30 de abril. El operativo contó con la intervención del Comando Radioeléctrico de Zapala, que colaboró en el traslado, mientras que el sujeto quedó alojado en la Comisaría 48°, a disposición de la Justicia.