El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la dirección de Vialidad, continúa con el mejoramiento de la Ruta 13 en el tramo que une Zapala con Primeros Pinos, una vía clave para la conectividad regional y el desarrollo turístico.

En este marco, desde Vialidad informaron que ya se firmó el contrato para la ejecución del microaglomerado asfáltico, cuyos trabajos comenzarán en un plazo estimado de 15 días. Esta intervención forma parte del plan de rehabilitación de la red vial que impulsa la Provincia.

De manera paralela, equipos viales provinciales se encuentran ejecutando tareas de repavimentación en distintos sectores de la traza, que incluyen bacheo, reparación de bordes y acondicionamiento de calzada, con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial. Una intervención estratégica para fortalecer el Corredor región del Pehuén y mejorar la circulación hacia la zona cordillerana.

Estas acciones se enmarcan en el plan estratégico de rehabilitación de la red vial provincial, que contempla intervenciones sobre más de 1.100 kilómetros de rutas pavimentadas, priorizando corredores clave para la producción y el turismo.

En el caso de la Ruta 13, los trabajos se concentran en el tramo de 50 kilómetros entre Zapala y Primeros Pinos, donde ya se realizaron intervenciones en sectores críticos y tareas preliminares necesarias para la aplicación del microaglomerado, una técnica que permite prolongar la vida útil del pavimento y mejorar la superficie de rodamiento.

Esta ruta constituye un eje fundamental para la vinculación entre Zapala y destinos turísticos como Villa Pehuenia, además de ser utilizada diariamente por vecinos y sectores productivos, por lo que su mejora representa un avance significativo en términos de conectividad, seguridad y desarrollo regional.



