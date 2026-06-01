Una discusión que comenzó dentro del patio de una vivienda de Cipolletti terminó en una escena que pudo haber acabado en tragedia. Según la acusación de la Fiscalía, un hombre le disparó en el pecho a otro, creyó que lo había matado y escapó del lugar llevándose la motocicleta de la víctima. Ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanecerá detenido durante los próximos cuatro meses.

La formulación de cargos se realizó este jueves en el Foro Penal de Cipolletti. De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el viernes por la noche, entre las 21 y las 21:45, en un domicilio de calle Lamarque, en el barrio Anai Mapu.

Los investigadores sostienen que víctima e imputado llegaron juntos a la vivienda e ingresaron al patio. Allí se inició una discusión que escaló rápidamente. En medio del enfrentamiento, el acusado habría extraído un arma de fuego y disparado contra el pecho del otro hombre.

La Fiscalía indicó que, tras efectuar el disparo, el sospechoso creyó que la víctima había muerto. Fue entonces cuando se apoderó de una motocicleta Gilera Smash 110 Full perteneciente al herido y huyó del lugar antes de que llegara ayuda.

Durante la audiencia también se expuso que el imputado registra antecedentes penales computables. Entre ellos figura una condena de tres años y un mes de prisión efectiva ya agotada y otra condena de dos meses de cárcel cumplida recientemente.

Con esos antecedentes y ante la gravedad de los delitos atribuidos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La jueza de Garantías consideró razonables los planteos, tuvo por formulados los cargos y ordenó cuatro meses de prisión preventiva.