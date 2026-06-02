Un colectivo de larga distancia que transportaba pasajeros hacia Neuquén fue interceptado en plena ruta luego de que detectaran que su conductor había excedido reiteradamente los límites de velocidad durante varias horas. La grave situación fue descubierta por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ordenó apartar al chofer en Santa Rosa, La Pampa, le retuvo la licencia y obligó a la empresa a reemplazarlo antes de continuar el viaje hacia la Patagonia.

El episodio encendió las alarmas en medio de un recorrido que había comenzado en Formosa y tenía como destino final la ciudad de Neuquén. Según informaron desde el organismo nacional, los sistemas de monitoreo detectaron múltiples excesos de velocidad cometidos por el conductor entre la 1 de la madrugada y las 10:19 de la mañana.

La situación generó preocupación debido a que el colectivo trasladaba pasajeros a lo largo de cientos de kilómetros de rutas nacionales. Durante más de nueve horas, los registros electrónicos marcaron infracciones reiteradas que terminaron por activar la intervención de los inspectores de la CNRT.

Ante la gravedad de lo detectado, las autoridades dispusieron un operativo en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. Allí, el conductor de 37 años fue inmediatamente desafectado del servicio. Además, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención de su licencia profesional.

Mientras tanto, los pasajeros debieron esperar la llegada de un reemplazante para continuar viaje. La empresa transportista del grupo Via Bariloche, puso a disposición un nuevo chofer y, recién después de completar el procedimiento de control, la unidad pudo retomar su recorrido hacia Neuquén cerca de las 11:30.

Desde la CNRT remarcaron que los controles tecnológicos permiten detectar irregularidades incluso antes de que ocurran accidentes. En esta oportunidad, la intervención se produjo antes de que la situación derivara en consecuencias mayores, en un viaje que tenía como destino final la región patagónica y que transportaba pasajeros rumbo a Neuquén.