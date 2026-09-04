El incendio se registró alrededor de las 22:15 del jueves en el restaurante Casablanca, ubicado sobre calle Mariano Moreno, a pocos metros de Expedicionarios del Desierto, en Centenario. El fuego comenzó en un sector de la planta alta donde se encuentra el sistema de calefacción y frío/calor.

Según se informó, el personal del establecimiento advirtió rápidamente la presencia de las llamas y uno de los encargados actuó con los extintores disponibles. Esta intervención permitió controlar el foco inicial antes de que el incendio pudiera generalizarse dentro del edificio.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir por completo las llamas.

Minutos después llegaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría Quinta, que trabajaron para extinguir por completo el fuego. Una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con las características de parte de la construcción, ya que el edificio cuenta con sectores de madera y machimbre que podían favorecer la propagación de las llamas.

Los trabajadores del restaurante no sufrieron heridas. Algunas personas presentaron tos como consecuencia del polvo químico utilizado por los matafuegos. Además, dos mesas que habían terminado de cenar debieron retirarse de manera imprevista debido al incendio.

Un encargado utilizó los extintores y logró controlar rápidamente el foco inicial.

Finalmente, no se registraron daños de consideración y cerca de las 23 el servicio eléctrico fue restablecido. Un técnico se presentó en el lugar para revisar el desperfecto que habría originado el incidente en el sistema de calefacción. Mientras bomberos y policías realizaban las tareas correspondientes, la calle Mariano Moreno no tuvo que ser completamente interrumpida al tránsito.