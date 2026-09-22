“Especulamos que fue intencional”: una gran columna de humo generó alerta por un incendio cerca de Parque Norte

Un incendio se desató este martes 22 de septiembre detrás del quincho municipal del Parque Norte, en la ciudad de Neuquén. Una columna de humo de gran magnitud pudo observarse desde distintos puntos y generó preocupación entre transeúntes y automovilistas que circulaban por el sector.

Personal de Bomberos y de Protección Ciudadana trabajó en el lugar para controlar las llamas y realizar tareas de enfriamiento. El fuego quedó controlado y, según informaron desde el Parque Norte, no alcanzó la zona boscosa del espacio recreativo.

Personal de Protección Ciudadana colaboró durante las tareas de control, enfriamiento y remoción del material. Foto: Mejor Informado.

El material acumulado correspondía a restos de raleo, poda y trabajos realizados dentro del parque, que son reunidos en ese sector de manera transitoria para luego ser trasladados a otro punto de la ciudad. Las primeras especulaciones apuntan a que el incendio habría sido intencional, aunque se investigará cómo se inició.

El fuego se inició en un depósito de raleo

Daniel Gianfranco, director del Parque Norte, explicó en diálogo con el móvil de AM550 que el incendio fue detectado durante las primeras horas de la mañana, cuando el personal se preparaba para comenzar la jornada laboral.

“Tenemos horarios de entrada a las 7. Nosotros acá en el parque nos enteramos del incendio, mientras se hacía la preparación de todos los equipos para salir a trabajar. Fue en el depósito que tenemos acá del raleo y la extracción”, relató.

El fuego afectó restos de raleo acumulados, pero no alcanzó la zona boscosa del parque. Foto: Mejor Informado.

El funcionario explicó que en ese lugar se concentra el material que surge de las tareas de mantenimiento del Parque Norte para evitar que los restos queden dispersos dentro del predio.

“Una juntada de lo que se cae o los trabajos realizados en el interior del Parque Norte para que no queden depositados en el interior. Lo traemos acá y después se hace una juntada y de aquí se lleva al depósito final”, detalló.

Según Gianfranco, la composición del material favoreció la rápida propagación de las llamas. “Lamentablemente, como la mayoría es pino, que es muy resinoso, entonces tomó llama enseguida”, señaló.

Investigan si el incendio fue intencional

El director del Parque Norte sostuvo que existe la sospecha de que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional. “Especulamos que fue intencional, porque en la época no hace tanto calor o está tan seco como para decir que fue una colilla de cigarrillos que produjo el incendio”, afirmó.

La gran cantidad de material acumulado generó llamas de gran intensidad y una columna de humo visible desde lejos. Gianfranco explicó que “los pinos son muy resinosos, entonces toman fuego enseguida y hacen llamas muy fuertes”.

Bomberos trabajaron en el depósito de podas para controlar las llamas y evitar su propagación. Foto: Mejor Informado.

De todos modos, remarcó que el incendio quedó circunscripto al sector de depósito y no avanzó sobre el bosque. “Esto es solamente un área de depósito. Esta vez, por suerte, no ha tocado el bosque, como en otras ocasiones”, destacó.

Bomberos continuaba con las tareas de enfriamiento y remoción del material para evitar que pudieran reactivarse focos. Desde el Parque Norte anticiparon que una vez finalizados esos trabajos se avanzará con la limpieza del sector.

Retirarán los restos y buscan reducir la acumulación

Gianfranco explicó que una de las tareas inmediatas será retirar los restos afectados por el incendio y reorganizar el espacio destinado al depósito. “Vamos a hacer limpieza y después bueno, vamos a tratar de ver si podemos achicar el espacio o que no se acumule tanta cantidad”, indicó.

Para el retiro del material, desde el Parque Norte trabajan en coordinación con Cliba, que dispone de bateas y maquinaria para trasladar los residuos. “Nos traen las bateas grandes y maquinaria. Entonces llenamos las bateas. El ramerío va al destino final, que sería el mismo lugar donde se van las podas de los vecinos”, explicó.

Bomberos y Protección Ciudadana trabajaron en el lugar y lograron controlar el incendio antes de que alcanzara la zona boscosa. Foto: Mejor Informado.

El funcionario también señaló que la presencia de material altamente combustible representa un factor de riesgo, especialmente por la cercanía con sectores arbolados. “Ya te digo que si hubiese habido árboles más cerca, quizás hubiese sido mayor la superficie afectada”, advirtió.

Mientras se completan las tareas de enfriamiento y remoción, se investigará el origen del fuego. El incendio, que generó una importante columna de humo y alertó a quienes circulaban por el sector, no provocó hasta el momento una afectación sobre el área boscosa del Parque Norte.

La situación en los alrededores del parque

Consultado por la presencia de personas en situación de calle en las inmediaciones, Gianfranco señaló que hay personas que suelen permanecer en distintos sectores de la barda y del Parque Norte.

“Hay en los alrededores gente en situación de calle que está pernoctando en la zona de la barda o a veces mismo adentro del interior del parque”, explicó. En ese sentido, agregó que desconoce si algunas de esas personas ingresan para buscar leña, aunque indicó que “generalmente ya vienen con colchones y todo eso”.

Las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias en las que se inició el incendio y si existió una acción deliberada detrás del episodio. Mientras tanto, se completarán las tareas de remoción y limpieza del depósito para retirar los restos y reducir la cantidad de material acumulado en el sector.