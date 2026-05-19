Tras un pedido del asistente letrado Luciano Vidal, un hombre que se encuentra bajo investigación por varios robos cometidos en Centenario continuará detenido con prisión preventiva por un mes más. Además, durante la misma audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por tres nuevos hechos cometidos entre febrero y marzo de este año.

Para pedir la prórroga de la medida cautelar, impuesta a L.M.M. desde el 30 de abril pasado, el funcionario de la fiscalía sostuvo que persisten los riesgos procesales, entre ellos incumplimientos previos de otras medidas cautelares, una declaración de rebeldía y captura y el avance de nuevas investigaciones acumuladas en su contra.

Vidal explicó además que la fiscalía trabaja sobre un conjunto de al menos 13 hechos investigados en distintos legajos, incluidos casos aún pendientes de resolución, por lo que solicitó extender la medida cautelar hasta el 30 de junio para avanzar en una solución integral respecto del imputado.

Los nuevos hechos por los cuales se lo acusa

Durante la audiencia, el funcionario de la fiscalía de Robos y Hurtos también le formuló cargos a L.M.M. por tres nuevos hechos cometidos en la ciudad de Centenario:

- El primero, el 19 de febrero de 2026, en un comercio ubicado sobre calle Canadá, donde sustrajo dos biferas eléctricas y fue demorado poco después por personal policial, que recuperó los elementos.

- El segundo, el 17 de marzo, cuando ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Natalio Burd y retiró una ventana con intención de sustraerla. El episodio fue advertido por una vecina, quien alertó a la propietaria y a la Policía, que logró demorarlo y recuperar el objeto.

- El tercero, el 26 de marzo, en una vivienda ubicada en la intersección de Río Neuquén y Lavalle. Según la acusación, el imputado escaló un paredón de casi dos metros e ingresó al predio para sustraer un maletín con herramientas y otros elementos de trabajo. Fue demorado minutos después con los objetos en su poder.

Por estos hechos, Vidal le atribuyó al acusado los delitos de hurto simple en grado de tentativa (dos hechos: uno en carácter de autor y otro como coautor) y hurto agravado por escalamiento, en carácter de autor.

La decisión de extender la preventiva

Debido a que el defensor oficial no se opuso a las nuevas acusaciones ni a la prórroga de la medida cautelar, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli tuvo por formulados los cargos y extendió la prisión preventiva hasta el próximo 30 de junio.

Además, el magistrado fijó el plazo para concluir la investigación en un mes, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal.