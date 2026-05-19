Un operativo policial en la segunda meseta de Centenario terminó con el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok que tenía pedido activo de secuestro desde Cipolletti. Además, un hombre fue demorado mientras avanzaban las actuaciones para determinar su vínculo con el vehículo.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este martes en el sector de calles Santo Della Gaspera y Ramos Mejía. Allí, efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II realizaban averiguaciones vinculadas a distintos delitos registrados en las últimas horas cuando observaron la camioneta blanca estacionada.

Al consultar los datos de la patente en el sistema policial, los agentes recibieron una alerta. El rodado registraba un pedido de secuestro emitido por el Destacamento 128 de Barrio Ferri.

El hombre aseguró que había comprado la camioneta recientemente

Mientras los efectivos aguardaban la llegada de personal de la Comisaría 52, un hombre se presentó en el lugar y manifestó que había adquirido la Amarok “de buena fe”. Los policías lo identificaron y dispusieron su demora preventiva mientras avanzaban las verificaciones para establecer si tenía relación con la situación previa del vehículo.

En el operativo también intervino personal del área de Seguridad y Tránsito del municipio de Centenario, que colaboró con el traslado de la camioneta.

Finalmente, la Amarok quedó secuestrada en dependencia policial, donde continuará a disposición de la investigación iniciada tras el hallazgo.