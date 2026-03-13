Un violento episodio sacudió la tarde del jueves en San Carlos de Bariloche, cuando desde una camioneta blanca que circulaba por la avenida Pioneros habrían efectuado disparos y un chico de 13 años resultó herido. Debió ser trasladado al hospital, mientras que la rápida intervención policial permitió detener a un sospechoso y secuestrar el vehículo que habría sido utilizado en el ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros, en la zona oeste de la ciudad, uno de los corredores más transitados del sector. Allí, vecinos y transeúntes comenzaron a llamar desesperados al 911 al escuchar detonaciones que rompieron la calma de la tarde. Según los primeros testimonios, una camioneta blanca pasó por el lugar disparando mientras circulaba por la avenida.

De acuerdo con los relatos recogidos por la Policía, el vehículo fue descripto inicialmente como una Toyota Hilux blanca que transportaba un cuatriciclo en la caja, aunque minutos después otros testigos aseguraron haber visto una Volkswagen Amarok de características similares. La escena generó pánico en el sector, especialmente porque los disparos se produjeron cerca de paradas de colectivo y zonas de tránsito peatonal.

En ese contexto dramático, un adolescente de 13 años, alumno de la Escuela Técnica Los Andes, fue alcanzado por un disparo. Rápidamente fue asistido y trasladado al hospital para recibir atención médica. Desde el entorno educativo confirmaron que el menor se encuentra fuera de peligro, aunque el susto en la comunidad escolar fue enorme.

Mientras tanto, la Policía comenzó a desplegar un operativo en toda la zona. Efectivos de la Comisaría 27° de Melipal realizaron las primeras actuaciones en el lugar del ataque y encontraron elementos balísticos en la banquina de la avenida Pioneros, a la altura de la escuela La Semilla, lo que reforzó la hipótesis de que los disparos se efectuaron desde el vehículo en movimiento.

Sin embargo, el giro clave llegó pocos minutos después. Gracias a un rápido despliegue policial, los efectivos lograron identificar a un sospechoso, detenerlo y secuestrar la camioneta en la que se movilizaba, un paso fundamental para avanzar en el esclarecimiento del caso que generó conmoción en los kilómetros de Bariloche.

El accionar preciso permitió el avance de la invstigación, aunque aún sigue la búsqueda de otras personas que iban en el vehículo desde donde salieron los disparos y que ya están individualizadas.

Finalmente, la investigación quedó en manos de la fiscal Silvia Paolini, con intervención del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.