El calvario de la docente neuquina estafada por el abogado y entrenador de fútbol detenido por abuso

El escándalo que rodea al abogado y entrenador de fútbol del club Unión Vecinal, hoy detenido e investigado por presuntos abusos sexuales contra menores, suma nuevas denuncias y revela una trama de presuntas estafas millonarias. Una de las víctimas es Rosana Alias, docente neuquina, quien aseguró que el hombre le abrió cuentas bancarias y tomó créditos a su nombre por más de 100 millones de pesos.

La mujer relató en el programa Entretiempo por AM550, cómo conoció al acusado y de qué manera habría operado para engañarla. “Yo llegué a él porque una compañera de trabajo, que también es abogada, me dijo que él podía ayudarme con un problema previsional para jubilarme”, contó Rosana. Según explicó, por el régimen docente podía acceder a la jubilación a los 52 años, aunque necesitaba regularizar aportes de un monotributo.

El acusado, que se presentaba como abogado previsional y además era conocido por su rol como entrenador de fútbol en el Club Unión Vecinal, le prometió solucionar el trámite. La relación comenzó en 2023 y durante meses la mujer creyó que avanzaba con la gestión jubilatoria.

“Me decía que estaba haciendo trámites, que iba todo bien. Yo confiaba plenamente”, recordó.

La falsa biometría

El punto clave ocurrió el 18 de diciembre de 2024. Rosana fue convocada al estudio jurídico del acusado para realizar lo que supuestamente era la última instancia del trámite previsional: una foto biométrica. “Me dijo que era lo último que faltaba para jubilarme en enero de 2025. Yo fui y me sacó la foto”, relató.

Sin embargo, meses después descubriría que aquella imagen no había sido utilizada para ningún trámite ante ANSES, sino presuntamente para abrir cuentas bancarias digitales y solicitar créditos a su nombre en diversas entidades bancarias.

“En enero de 2026 me enteré de casualidad. Me llegó una intimación del ICBC diciendo que tenía una deuda. Yo ni siquiera conocía ese banco”, explicó.

La docente acudió a la entidad para pedir un libre deuda y allí recibió la peor noticia: existían cuentas abiertas a su nombre en el ICBC, Banco Galicia y Banco Hipotecario, además de tarjetas de crédito y préstamos millonarios. “Yo jamás firmé nada. Nunca autoricé ninguna cuenta”, aseguró.

“Debo más de 100 millones”

Según la denuncia, el monto total entre créditos, consumos e intereses supera actualmente los 100 millones de pesos. “Hoy no puedo sacar ni un chicle fiado. Estoy en el Veraz y con miedo de que me embarguen”, lamentó.

Rosana sostuvo que incluso se habrían falsificado recibos de sueldo para justificar ingresos inexistentes. “Me hicieron un recibo donde decía que yo ganaba más de 9 millones de pesos y que era supervisora de distrito. Cualquier banco podía darse cuenta de que eso era falso”, afirmó.

Además, indicó que el acusado habría modificado teléfonos, correos electrónicos y domicilios asociados a las cuentas para impedir que las notificaciones llegaran a ella. “Las tarjetas llegaban a la dirección de él y las intimaciones también iban a teléfonos y mails que manejaba él”, denunció.

Transferencias y posibles cómplices

La mujer también reveló que en los movimientos bancarios detectó transferencias hacia terceros y al propio acusado. Mencionó el nombre de un tercero quien habría recibido dinero desde las cuentas abiertas fraudulentamente. “Yo ni siquiera sabía quién era”, sostuvo.

Rosana cuestionó además el accionar de las entidades financieras y deslizó sospechas sobre posibles complicidades. “Los bancos fallaron muchísimo. No sé si fallaron o fueron cómplices”, expresó.

Actualmente, inició demandas contra las entidades bancarias y realizó denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos, Defensa del Consumidor y el Colegio de Abogados.

Un patrón que se repetiría

La docente aseguró que no sería la única víctima. Según indicó, existen entre 14 y 16 denuncias similares, muchas de ellas por cifras cercanas a los 100 millones de pesos. “Hay mucha gente que quizás todavía no se dio cuenta”, advirtió.

Rosana cree que el acusado aprovechaba su imagen de abogado joven, amable y cercano para generar confianza. “Vos lo conocías y parecía una persona buena. Jamás imaginé algo así”, recordó.

La mujer confesó que la situación le provocó ataques de ansiedad y un fuerte deterioro emocional. “Yo me quería morir. Pensaba que me iban a sacar mi casa. Esa casa la levanté trabajando toda la vida”, expresó.

Mientras la Justicia avanza con las causas por abuso sexual contra menores, las denuncias económicas continúan creciendo y podrían ampliar aún más el complejo expediente judicial que enfrenta el abogado y entrenador neuquino.

La entrevista con la víctima de estafas