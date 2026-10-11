Una joven de 20 años fue resguardada en un refugio y un hombre de 23 años quedó detenido, luego de una intervención policial a partir de un llamado anónimo, que alertó al 911 RN Emergencias de los gritos de auxilio que se escuchaban en una vivienda del barrio Costa Sur de Cipolletti.

La alerta quedó registrada a las 18.06. Una mujer advirtió que desde la última vivienda del sector se escuchaban pedidos de ayuda. Con esa información, efectivos de la Comisaría 4° se dirigieron al lugar y, con la colaboración de vecinos de la zona, lograron identificar el domicilio.

Al llegar, los policías fueron atendidos por un hombre de 23 años, quien inicialmente manifestó que no ocurría nada fuera de lo normal. Sin embargo, durante la inspección del inmueble, los efectivos encontraron en el baño a una joven de 20 años, oriunda de Mendoza, que estaba llorando y necesitaba ayuda.







Ante los policías, la mujer relató que convivía con el hombre desde el 5 de octubre y que, durante esos días, él no le permitía abandonar la vivienda ni comunicarse con sus familiares. Denunció que su pareja no la dejaba salir de la casa ni comunicarse con su familia y que, cuando intentó retirarse, la golpeó y amenazó de muerte.

La joven también aseguró que recibió amenazas de muerte para impedir que pidiera ayuda. "Si llamás a la policía te vas en sangre, yo te voy a matar".

En medio de la terrible situación de violencia, logró resguardarse en el baño y pedir auxilio a través de una ventana, un recurso que permitió que la situación llegara a oídos de los vecinos.

Cómo intervino la policía y qué paso con la mujer

A las 18.45, la víctima fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia penal, mientras que el hombre quedó detenido. La intervención permitió poner a la joven a resguardo y dar inicio a las actuaciones correspondientes por los hechos denunciados, cuya investigación deberá establecer las responsabilidades penales.

La asistencia continuó durante la noche. Cerca de las 23, personal del municipio intervino para garantizarle alojamiento en un refugio y dispuso la participación del equipo psicológico.

Frente a este grave caso de violencia de género, la policía vuelve a destacar la importancia de dar aviso ante señales de violencia y pedidos de auxilio, ya que un llamado puede ser el primer paso para una intervención, detención y ayuda antes de una tragedia.