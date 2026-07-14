Lo que comenzó como una discusión de pareja en plena calle terminó con un hallazgo que cambió por completo el procedimiento. Cuando la Policía intervino para identificar a los involucrados, descubrió que el hombre llevaba oculto un revólver calibre 22 cargado.

El episodio ocurrió durante la madrugada en Cipolletti, luego de que un llamado al 911 RN Emergencias alertara sobre una pelea en la vía pública. La denuncia movilizó a efectivos de la Comisaría 24°, que iniciaron un recorrido hasta localizar a la pareja.

El operativo concluyó con un hombre de 26 años detenido y un arma de fuego secuestrada por orden de la Fiscalía de turno.

Una discusión que terminó con un arma secuestrada

Los policías encontraron a la pareja en la esquina de Dante Alighieri y Colombia.

En el lugar identificaron a una joven de 24 años y al hombre de 26. Mientras la mujer explicó que ambos habían mantenido una discusión, los efectivos realizaron un cacheo preventivo por razones de seguridad.

Fue entonces cuando detectaron que el hombre ocultaba un revólver calibre 22 con seis balas colocadas en el tambor.

El hallazgo cambió de inmediato el rumbo de la intervención.

Quedó detenido por portación ilegal

Tras encontrar el arma, los efectivos detuvieron al hombre por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Minutos después llegó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y secuestró tanto el revólver como las municiones para incorporarlas a la investigación.

La Fiscalía de turno tomó intervención en la causa y dispuso las medidas judiciales correspondientes.

El llamado al 911 permitió detectar el arma

Aunque la mujer manifestó que no tenía intención de radicar una denuncia por la discusión, el procedimiento permitió descubrir que uno de los involucrados portaba un arma cargada en la vía pública.

La intervención comenzó a partir de un aviso al 911 RN Emergencias y finalizó con el secuestro del revólver y la detención del hombre, que quedó a disposición de la Justicia.