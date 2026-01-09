Juan Manuel Reverter, acusado de haber asesinado a Agostina Jalabert en Playa del Carmen, sigue prófugo y bajo alerta roja de Interpol, mientras la investigación avanza sobre posibles escondites que van desde una propiedad familiar en Viedma hasta países como Inglaterra, Belice o Guatemala, destinos que encajan con el historial de viajes del joven buscado por la justicia mexicana por femicidio.

En este escenario, los investigadores sostienen varias hipótesis en paralelo. Por un lado, se activó la pista local que lo ubica, al menos de manera temporal, en un predio ubicado sobre la ruta provincial N°1, a orillas del río Negro, entre la capital rionegrina y el balneario El Cóndor. Se trata de una propiedad vinculada al entorno familiar de Reverter, que fue señalada como posible lugar de refugio, aunque los procedimientos realizados hasta el momento no arrojaron resultados positivos.

Sin embargo, con el correr de los días, el foco volvió a correrse hacia el exterior. Y no es casual. Según registros oficiales de Migraciones, Reverter salió de Argentina el 3 de agosto de 2024 desde el aeropuerto de Ezeiza con destino final a Panamá y nunca volvió a ingresar al país por pasos habilitados. Ese dato encendió todas las alarmas y reforzó la sospecha de una fuga planificada.

A partir de allí, los investigadores comenzaron a reconstruir su mapa de movimientos. Reverter no es ajeno a los viajes internacionales. Panamá aparece repetidamente en su historial, al igual que Estados Unidos, donde estuvo en distintas oportunidades. Pero no es lo único. En los registros también figuran viajes a Gran Bretaña, además de pasos por países limítrofes y centroamericanos, lo que hoy alimenta la hipótesis de que podría estar escondido en zonas con fronteras permeables, como Belice o Guatemala.

Ese patrón de desplazamientos no es un dato menor. Para los investigadores, el conocimiento previo de esos destinos y la facilidad para moverse fuera del radar formal lo convierten en un prófugo difícil de rastrear. Por eso, Interpol mantiene activa la alerta roja y el pedido de captura internacional sigue vigente, mientras se intercambia información entre distintos países.

Todo este entramado se da en el marco de una causa que tuvo un giro clave. La muerte de Agostina Jalabert, ocurrida el 18 de febrero de 2023, fue presentada en un primer momento como un suicidio. Sin embargo, las pericias y el reclamo constante de la familia lograron que la investigación avanzara bajo la hipótesis de femicidio. Las heridas en el cuerpo de la joven, los signos de una pelea previa y la escena montada en el baño terminaron por derrumbar la versión inicial.

El Caso

Reverter y Agostina habían mantenido un noviazgo en pandemia, que se cortó repentinamente por situaciones de violencia de género. Aunque la joven influencer nunca hizo la denuncia correspondiente. Luego, ella se fue a vivir a Playa del Carmen, donde reapareció el joven de Viedma. Aunque ella vivía esos días con su hermana, él se instaló en el departamento. Según los testimonios, las peleas en la pareja cada vez eran más frecuentes. Durante la madrugada del crimen, los vecinos se quejaron por los gritos y ruidos que se escuchaban. Cuando llegó la hermana de la modelo, fue alertada por el portero.

Agostina fue encontrada muerta, con un lazo de bata en el cuello y en la otra punta, atado a un toallero ubicado a 1,20 metros de altura. Una situación rarísima, aunque para los investigadores mexicanos no tanto. La sugerencia de la fiscalía, para cremar el cuerpo y evitar el costoso traslado a Argentina, fue clave para que no se pueda avanzar rápidamente en determinar las causales de la muerte. Luego de mucho insistir y de conseguir el informe incial del médico que certificó su muerte, la familia logró desplazar al fiscal Jefe que investigaba, recaratular la causa como femicidio y ubicar a Revereter con homicida.