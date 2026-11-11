Un hombre murió de un disparo por la espalda en Allen y el acusado de matarlo seguirá detenido. Pero detrás del crimen de Jonathan Molina, de 32 años, hay una historia que todavía tiene dos relatos irreconciliables. Para la Fiscalía, Maximiliano Contini salió de su casa armado y le disparó con intención de matarlo. Para la defensa, la víctima y sus acompañantes fueron a buscarlo y el acusado reaccionó para defenderse. La jueza Claudia Lemunao formuló cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal, y ordenó que permanezca con prisión preventiva.

La madrugada del lunes terminó con Molina muerto en el hospital de Allen. El disparo había sido devastador. Durante la audiencia, el fiscal Daniel Zornitta reconstruyó una secuencia que coloca a Contini en el centro de la escena: según la acusación, salió de su vivienda con un arma de fuego y atacó a Molina en la zona de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas.

El detalle más duro de la acusación está en la trayectoria del proyectil. La bala ingresó por la espalda, lesionó una vértebra, dañó vasos sanguíneos y alcanzó el pulmón derecho. La consecuencia fue una hemorragia interna masiva. Molina no sobrevivió. La autopsia confirmó que murió por esas heridas irreversibles.

Sin embargo, la Fiscalía no se quedó solamente con la mecánica del disparo. También llevó a la audiencia el testimonio de la hermana de la víctima, que estaba con él y un amigo paraguayo durante esos minutos. Según declaró, los tres se detuvieron para comprar cerveza cuando aparecieron dos hombres que comenzaron a gritarles. En medio de esa situación, siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, Contini disparó y escapó.

Pero la defensa salió a romper esa secuencia. El abogado José Luis Vincenty no discutió formalmente la formulación de cargos, aunque cuestionó de lleno la explicación de la Fiscalía. Sostuvo que Molina y sus acompañantes fueron hasta la casa de Contini y que el acusado actuó para defenderse. Su frase dejó planteada la línea que intentará sostener durante el proceso: "Fueron a buscarlo a Contini y Contini se defendió".

La diferencia no es menor. No se trata de una discusión sobre detalles secundarios, sino de dos versiones que cambian por completo la interpretación de lo ocurrido. Para la acusación hubo un hombre que salió armado y disparó por la espalda. Para la defensa, el episodio comenzó cuando fueron a buscar a su cliente hasta su propia casa. Esa contradicción será uno de los puntos centrales que deberá resolver la investigación.

Mientras tanto, los investigadores buscan pruebas que permitan reconstruir qué pasó antes, durante y después del disparo. Se secuestraron seis teléfonos celulares, una remera con manchas rojizas y documentación perteneciente a la pareja del acusado. Los dispositivos serán sometidos a pericias, con intervención de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel), mientras también se realizarán análisis biológicos para determinar el origen de las manchas.

Contini había terminado prófugo después del crimen y se presentó voluntariamente el martes en la Comisaría 3° de General Roca, donde quedó a disposición de la Justicia. En la audiencia, su defensor aseguró que no tiene antecedentes penales y explicó que le recomendó entregarse porque temía que pudiera sufrir represalias si iba a una dependencia policial de Allen.

La Fiscalía pidió prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa propuso un plazo menor, pero la jueza Claudia Lemunao entendió que todavía hay medidas pendientes y testimonios que deben producirse en un contexto de conflicto entre las partes. Por eso, dispuso que Contini continúe detenido hasta el 18 de diciembre a las 15.

También hubo un planteo por su seguridad. Vincenty advirtió que su defendido temía ser trasladado al Penal 2 de Roca y mencionó amenazas contra su familia. La magistrada tomó nota del pedido y señaló que gestionaría su alojamiento en la Comisaría 3° de esa ciudad para resguardar su integridad física.