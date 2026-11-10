El hombre señalado como autor del disparo que mató a Jonatan Molina, de 32 años, en Allen se entregó este martes en la Comisaría 3° de Roca. Los procedimientos policiales para encontrarlo habían avanzado sobre distintos sectores y, con una orden de detención vigente, decidió presentarse voluntariamente. Está acusado de haber protagonizado el ataque que terminó con la vida del hombre que pocos minutos antes había llegado a reclamar una deuda vinculada con la venta de drogas. El encuentro terminó con un tiro en el pecho y una muerte en la guardia del hospital Ernesto Accame.

La entrega se concretó alrededor de las 11:10. El sospechoso, identificado como Maimiliano Agustín Contini, de 25 años, apodado Soto", llegó por sus propios medios a la dependencia policial roquense y manifestó que quería ponerse a disposición de la Justicia. Para entonces, su situación ya estaba comprometida: los investigadores lo habían identificado como presunto responsable del homicidio y sobre él pesaba una orden de detención en el marco de una causa por homicidio agravado.

La búsqueda policial había puesto el foco sobre el acusado después de las primeras averiguaciones por el crimen ocurrido el lunes en Allen. Mientras se realizaban procedimientos para dar con su paradero, finalmente optó por presentarse en una comisaría. De esta manera, el hombre que era buscado por el homicidio quedó detenido y a disposición de la Fiscalía Descentralizada de Allen.

Una deuda narco

Pero detrás de esa detención hay una historia que tiene como trasfondo una presunta deuda por drogas. Las primeras reconstrucciones indican que Molina llegó en un Citroën C3 negro hasta el sector de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas. No estaba solo: lo acompañaban su hermana y un hombre de nacionalidad paraguaya, quienes después del ataque a tiros, terminaron trasladándolo al hospital. La hipótesis investigativa sostiene que habían concurrido al lugar para reclamar el pago de una deuda relacionada con la comercialización de estupefacientes y la cosa se fue de las manos.

El reclamo habría terminado de la peor manera. En circunstancias que todavía deben esclarecerse, Molina recibió un disparo en el pecho, del lado derecho. El ataque convirtió una presunta disputa por dinero en una escena sangrienta. Sus acompañantes lo subieron al mismo Citroën C3 en el que habían llegado y salieron rumbo al hospital Ernesto Accame, con la urgencia de intentar salvarle la vida.

Sin embargo, no hubo posibilidad de revertir el desenlace. Molina ingresó a la guardia con una herida de arma de fuego y los médicos confirmaron su muerte. La llegada del vehículo también generó momentos de tensión en el centro de salud: alrededor de las 6 de la mañana se había solicitado presencia policial por disturbios protagonizados por varias personas en el sector de guardia.

Ahora, con el sospechoso detenido, la investigación deberá avanzar sobre los detalles del ataque y el presunto trasfondo narco del reclamo. El fiscal Daniel Zornita, de la Fiscalía Descentralizada de Allen, dispuso notificar formalmente la detención, dar intervención al Cuerpo de Investigación Judicial y solicitar los antecedentes del acusado.