Un episodio con disparos de arma de fuego generó tensión este viernes 30 de octubre en Centenario, en inmediaciones del estadio de la Asociación Deportiva Centenario (ADC). El hecho ocurrió alrededor de las 16:10 en la intersección de las calles Río Negro y Catamarca, en el barrio Sarmiento.

Según los testimonios de vecinos, al menos tres hombres con el torso desnudo y armados fueron vistos en el sector durante las detonaciones. Tras el episodio, escaparon y motivaron un operativo policial en la zona.

Fuentes policiales informaron que no hubo personas heridas ni demoradas. La Comisaría Quinta y efectivos de la División Motorizada intervinieron en el procedimiento, mientras se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Cómo fue el episodio que alertó a los vecinos

Las primeras alertas llegaron de personas que se encontraban en las inmediaciones de las calles Río Negro y Catamarca. Entre ellas había mujeres que circulaban en sus vehículos y que intentaron advertir a la Policía sobre los disparos.

Los relatos recogidos en el lugar señalaron la presencia de tres sujetos armados y con el torso desnudo. Sin embargo, hubo distintas versiones sobre el modo en que escaparon.

Una de las hipótesis indicaba que los disparos habrían provenido de un automóvil Peugeot, en el que los involucrados se retiraron. Otros testimonios señalaron que los hombres huyeron corriendo en dirección a la meseta.

El operativo de la Comisaría Quinta y la División Motorizada

Tras recibir los avisos, móviles de la Comisaría Quinta cruzaron la Ruta 7 y se dirigieron hacia el sector donde se habían escuchado las detonaciones.

También acudieron efectivos de la División Motorizada, que participaron del despliegue para intentar localizar a los involucrados.

Pese al operativo, no se informó sobre personas demoradas. Tampoco se reportaron lesionados como consecuencia del episodio.