Tres hombres le robaron una motocicleta a un joven a punta de pistola en Viedma, luego de perseguirlo hasta el sector de hornos de ladrillos. El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 18.30, y terminó con tres sospechosos detenidos y una causa penal por robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Cómo ocurrió el robo de la motocicleta a mano armada

Según la denuncia, el episodio comenzó en inmediaciones de las calles 20 y 19, cuando uno de los atacantes exhibió un arma de fuego. La persecución continuó hasta la zona de hornos de ladrillos, donde la víctima tuvo que detenerse porque su motocicleta, una Zanella RX150, sufrió un desperfecto mecánico. En ese momento, los delincuentes concretaron el robo.

La Policía llegó al lugar después de recibir un aviso del 911. Efectivos de la Unidad 38, que realizaban tareas preventivas, encontraron a tres hombres que buscaban elementos entre los pastizales. Cuando les dieron la voz de alto, intentaron escapar y abandonaron otra motocicleta. Sin embargo, los tres fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron ese vehículo y encontraron, a unos 50 metros, un arma de fuego calibre 22 con un cartucho en la recámara. Una testigo también aportó datos sobre el episodio: había escuchado gritos de una persona que advertía que le estaban robando la moto y observó a un hombre vestido con ropa oscura que llevaba un arma, mientras otros dos se alejaban en motocicletas hacia la calle 26.

Qué pasó en la audiencia de formulación de cargos

Este viernes, la fiscalía formuló cargos contra los tres detenidos por el robo agravado. A uno de ellos también le atribuyó la portación de un arma de fuego de uso civil. La calificación es provisoria y dependerá, entre otras pruebas, de las pericias que determinarán si el arma secuestrada estaba en condiciones de disparar.

El juez de Garantías Guillermo González Sacco habilitó la investigación penal preparatoria y ordenó que los tres imputados permanezcan en prisión preventiva. La medida había sido solicitada por la fiscalía, que argumentó riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa oficial, a cargo de María Paz Álvarez, no presentó objeciones a la formulación de cargos.