En el marco de una investigación judicial por una causa de amenazas, la Policía del Neuquén concretó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, logrando el secuestro de un arma de fuego, cargadores y municiones.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Norte de la Comisaría 20°, con la colaboración de efectivos de la Metropolitana y de la UESPO.

Las diligencias se realizaron en tres domicilios ubicados en el barrio Villa Ceferino y sobre calle Combate de San Lorenzo. Como resultado de uno de los allanamientos, los efectivos localizaron una pistola calibre 9 milímetros, varios cargadores, uno de ellos extendido y cartuchería de ese mismo calibre.

Tras la intervención del personal de Criminalística, se efectuó el secuestro de todos los elementos hallados para su incorporación a la causa y posterior análisis pericial.

Durante el desarrollo del operativo fueron demoradas varias personas para cumplir con las diligencias procesales dispuestas por la autoridad judicial.