Dos hombres fueron demorados este domingo en Centenario luego de protagonizar una persecución policial que terminó con un choque contra un móvil. El procedimiento se produjo horas después de un ataque a tiros contra una vivienda y derivó en el secuestro de un arma de fuego.

El primer episodio ocurrió minutos después de las 8.30 en el barrio Vista Hermosa, en inmediaciones de las calles Cuba y Palacios. Allí, desconocidos efectuaron disparos contra una casa, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 52 y personal de Investigaciones de la Zona Periferia II.

Como consecuencia del ataque se registraron daños materiales, aunque no hubo personas heridas. El operativo policial se extendió durante varias horas e incluyó cortes de calles y desvíos de tránsito.

Mientras se desarrollaban las tareas, también se escucharon nuevas detonaciones en el barrio Primeros Pobladores. En ese contexto, la Comisaría Quinta recibió información sobre un Volkswagen Gol Trend blanco en el que se movilizarían los presuntos autores de los disparos.

Los efectivos lograron localizar el vehículo en el sector de la segunda meseta y comenzaron a perseguirlo. La secuencia terminó sobre calle Salta, a pocos metros de Manuel Sadosky y de la EPET 22, cuando una camioneta policial Toyota Hilux le cerró el paso al auto, que terminó impactando de frente contra el patrullero.

Uno de los ocupantes fue reducido en el lugar, mientras que el segundo intentó escapar a pie. Sin embargo, los efectivos lograron alcanzarlo a una cuadra, pese a que ambos ofrecieron resistencia. También intervino personal de la División Motorizada.

Durante el procedimiento, la Policía encontró un arma de fuego en el sector. Además, se investiga si los sospechosos descartaron otros elementos durante la fuga.

Según trascendió, uno de los demorados había tenido un allanamiento en su domicilio semanas atrás. Ahora, los investigadores buscan establecer si ambos podrían estar vinculados con otros episodios de disparos en la vía pública y con intentos de toma de terrenos.

En la causa interviene la Fiscalía de Actuación Genérica.