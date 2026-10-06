Dos efectivos de la policía de Río Negro sufrieron lesiones y debieron recibir atención médica luego de un fuerte choque entre un patrullero y una camioneta ocurrido este lunes por la tarde sobre la Ruta Provincial 1, en inmediaciones del frigorífico Fridevi, en Viedma.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 8, cuando un móvil policial que circulaba en sentido El Cóndor-Viedma impactó contra una camioneta Renault Oroch por causas que aún son materia de investigación.

Producto de la violenta colisión, el patrullero recorrió varios metros fuera de control y terminó volcado sobre la banquina contraria. En su trayectoria también impactó contra un poste de energía y varios árboles ubicados al costado de la ruta.

Los dos uniformados que se movilizaban en el vehículo policial sufrieron fuertes golpes, principalmente en la zona de los hombros, y tuvieron que ser asistidos por personas que circulaban por el sector, quienes colaboraron para retirarlos del habitáculo tras el vuelco.

En contraste, los ocupantes de la Renault Oroch resultaron ilesos pese a la magnitud del impacto.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó la intervención de ambulancias del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) y del hospital Artémides Zatti. Los efectivos lesionados fueron trasladados para realizar controles médicos y recibir atención especializada.

Mientras tanto, personal policial y peritos trabajaron en el lugar para relevar evidencias y determinar la mecánica del choque. Una de las circunstancias bajo análisis es cómo se produjo la colisión, ya que la camioneta quedó atravesada sobre la calzada y los principales daños se concentraron en el sector delantero izquierdo del vehículo.