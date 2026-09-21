Un fuerte choque alteró la tranquilidad de la tarde de este lunes 21 de septiembre en Centenario, cuando un Fiat Cronos blanco terminó impactando contra dos vehículos que se encontraban estacionados frente a la Escuela N°13, sobre calle Ecuador, a pocos metros de Canadá.

Por causas que son materia de investigación, la mujer que conducía el Cronos perdió la atención sobre la circulación y chocó primero contra un Volkswagen Gol Power y luego contra un Renault Fluence, ambos estacionados en el lugar.

El estruendo hizo que vecinos y personal del establecimiento educativo se acercaran para conocer qué había ocurrido. Al llegar, encontraron al Fiat prácticamente incrustado contra la parte trasera del Volkswagen, mientras que el Renault también presentaba importantes daños en el paragolpes y el baúl.

La conductora fue trasladada al hospital

Como consecuencia del impacto, la conductora del Cronos sufrió un golpe en la cabeza. Se encontraba consciente, aunque en estado de shock. Un amigo que llegó al lugar comenzó a asistirla junto con vecinos y efectivos de la Comisaría 52. Poco después arribó una ambulancia del Hospital Natalio Burd, a cargo del doctor Marrone, cuyo personal atendió a la mujer y decidió trasladarla al centro de salud de Centenario para una evaluación médica.

Los dos vehículos que resultaron afectados pertenecen a docentes de la Escuela N°13. La propietaria del Volkswagen Gol Power contó que el automóvil había sido retirado hacía poco tiempo del taller, luego de atravesar distintos arreglos. Tras el choque, el vehículo quedó inutilizable.

La mujer llegó al lugar acompañada por sus dos hijos, luego de recibir la noticia del siniestro y observar los daños que había sufrido el auto.

Los dos vehículos que resultaron afectados pertenecen a docentes de la Escuela N°13. (Foto: Centenario Digital)

Un vaso térmico quedó debajo de los pedales

En el lugar también trabajaron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera, que realizaron las actuaciones correspondientes y tomaron los datos de los involucrados para el intercambio de información de los seguros. Durante la inspección del Fiat Cronos, los efectivos encontraron un vaso térmico debajo de los pedales.

Ese elemento llamó la atención de los investigadores y se analizaba si pudo haber interferido en la conducción al momento del choque. Sin embargo, no se estableció que haya sido la causa del siniestro. La conductora, en tanto, manifestó que se había distraído antes de impactar contra los dos vehículos estacionados.