Un fuerte choque entre tres vehículos generó preocupación sobre la Ruta Provincial 69, a la altura del kilómetro 4, en la zona de Campo Grande. Un camión, un Ford Ka y un Fiat Cronos colisionaron que dejaron a varios ocupantes con lesiones leves.

De acuerdo con la información policial, los vehículos involucrados fueron un camión Mercedes Benz tipo camilla, un Ford Ka, con domicilio en San Patricio del Chañar, y un Fiat Cronos conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en General Roca, quien viajaba acompañado por su esposa.

Según la presunta mecánica del accidente, el camión circulaba desde San Isidro hacia Villa Manzano cuando el Ford Ka habría cruzado al carril contrario. Frente a esa situación, el conductor del camión intentó esquivarlo para evitar el impacto. Sin embargo, la maniobra no alcanzó para evitar el choque. El Ford Ka terminó impactando contra la rueda trasera izquierda de la camilla del Mercedes Benz y, posteriormente, se produjo un impacto lateral con el Fiat Cronos, que circulaba detrás del camión.

El golpe provocó la intervención de los servicios de emergencia y varios de los ocupantes de los vehículos menores fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital local. Allí fueron asistidos y se constató que presentaban lesiones leves. Algunos fueron dados de alta poco después.

La situación que generó mayor preocupación fue la de la mujer que viajaba en el Fiat Cronos. La víctima sufrió lesiones en la zona del pecho como consecuencia del accionamiento del airbag y quedó en observación médica. Por precaución, los profesionales resolvieron trasladarla hasta Cipolletti, donde debía realizarse una tomografía para descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras tanto, personal policial trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar la mecánica de la colisión.