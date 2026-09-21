El choque fatal de dos camiones que dejó un muerto en la Ruta 22 tuvo una segunda complicación: uno de los vehículos transportaba aceite quemado y parte del producto quedó derramado sobre un sector con pendiente hacia el río Colorado. Bomberos, policías, municipios y empresas trabajaron durante horas para contenerlo y evitar que la lluvia terminara llevando una mayor cantidad hacia el cauce. Sin embargo, el agua arrastró parte del líquido y obligó a reforzar nuevamente las tareas.

El accidente ocurrió durante la noche del viernes, en el ingreso al puente que une Río Colorado con La Adela. Un camionero de 45 años, oriundo de Tigre, murió en el lugar luego del impacto frontal entre los dos transportes. Los ocupantes del otro camión, un cisterna, fueron trasladados al hospital de Río Colorado con heridas que no revestían gravedad.

Pero mientras sobre la Ruta 22 avanzaban las tareas para retirar los vehículos, la mercadería y limpiar la calzada, quedó otro problema en un sector cercano al camping. El camión llevaba aceite quemado y, producto de la violencia del impacto, el líquido terminó sobre una calle lateral que tiene una pendiente natural hacia el río.

Por eso, el operativo no terminó cuando se liberó la ruta. Bomberos de La Adela y maquinaria municipal comenzaron a trabajar sobre el terreno para frenar el avance del derrame. La preocupación era concreta: si el aceite seguía bajando por la pendiente, el río Colorado estaba apenas unos metros más abajo.

Además, el pronóstico no ayudaba. Se esperaban lluvias y tormentas para la zona y el agua podía convertirse en el peor enemigo de una contención que todavía estaba en pleno desarrollo. Por eso continuaron los trabajos y se reforzó el lugar con un kit específico para contener derrames, aportado por Bomberos de 25 de Mayo, La Pampa.

Y finalmente llegó la lluvia

El agua hizo lo que se temía y arrastró parte del líquido que todavía permanecía sobre el terreno en dirección al cauce. Sin embargo, la contención instalada previamente permitió concentrar el producto en el sector preparado y evitar que se dispersara sin control.

A partir de allí comenzó otra etapa del operativo. El derrame fue tratado con productos específicos para este tipo de situaciones, mientras los equipos continuaban trabajando sobre el terreno para reducir la dispersión y contener los restos del aceite.

En el lugar trabajaron Bomberos de La Adela y 25 de Mayo, los municipios de La Adela y Río Colorado, efectivos policiales de ambas localidades, personal del Cuerpo de Seguridad Vial y representantes de Oldelval y Lanchas del Sur. También intervino el Departamento de Rescate en Agua de Bomberos de La Adela.

La dimensión del operativo terminó mostrando que el choque no había dejado solamente hierros retorcidos, una víctima fatal y una ruta cortada. También abrió un problema ambiental que obligó a mantener el trabajo durante el fin de semana, con la amenaza de que el agua de lluvia empujara el derrame directamente hacia el río.

Finalmente, el despliegue permitió contener el producto y limitar una mayor dispersión. Y hubo algo más: el kit utilizado durante la emergencia quedó a disposición del cuartel de Bomberos de La Adela, aportado por sus pares de 25 de Mayo, para responder ante futuros derrames en la localidad y en la zona.