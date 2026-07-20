Disturbios en el barrio Z1 durante los festejos por la final del Mundial

Durante los festejos por la final del Mundial se registraron graves disturbios este domingo por la tarde-noche en el barrio Z1 de la ciudad de Neuquén, en un episodio que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con el relato de testigos ocasionales, en medio de los incidentes habría una persona fallecida y otra herida, que fue trasladada al Hospital Heller para recibir atención médica.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el fallecimiento ni sobre las circunstancias en las que se produjeron los disturbios, por lo que la información permanece bajo investigación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales y judiciales brinden precisiones sobre lo ocurrido y el estado de la persona que resultó herida.