Una motocicleta que había sido robada en el barrio Huiliches de la ciudad de Neuquén fue recuperada en las últimas horas en Allen. Desde la fuerza policial destacaron que el rodado ya fue entregado a su propietario tras ser identificado.

El robo ocurrió el 24 de febrero, cuando un vecino denunció que le habían sustraído la motocicleta mientras estaba estacionada dentro de un complejo de departamentos sobre calle Picún Leufú. El robo se produjo durante la madrugada, por lo que no hubo testigos directos.

A partir de esa presentación, desde la Comisaría 21 difundieron la búsqueda del vehículo en distintas dependencias de la región. Esa alerta permitió que, casi un mes después, el rodado fuera detectado en Allen.

El hallazgo se produjo tras un control en otra ciudad

El dato clave surgió cuando personal de la Comisaría 6º identificó la motocicleta y confirmó que tenía un pedido activo. A partir de allí, se avanzó con su retención para luego coordinar la devolución. El procedimiento permitió cerrar el circuito iniciado con la denuncia y recuperar un bien que había salido del circuito legal.

En este caso, la articulación entre dependencias permitió ubicar la moto y restituirla, mientras se intenta avanzar para determinar cómo llegó hasta Allen y quiénes estuvieron involucrados.