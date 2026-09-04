Dolor en Aluminé por el femicidio de Noemí “Mimi” Matamala: tres días de duelo y un fuerte pedido de justicia

La comunidad de Aluminé atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras la muerte de Noemí Mabel Matamala, la mujer de 49 años que fue víctima de un femicidio luego de permanecer internada durante dos semanas por las graves heridas que sufrió durante un brutal ataque. Sus allegados la llamaban “Mimi” y en las últimas horas se multiplicaron los mensajes de despedida y pedidos para que se esclarezca lo ocurrido.

Desde la localidad destacaron que Noemí era una vecina muy querida, y que su fallecimiento generó una profunda tristeza entre familiares, amigos y habitantes de Aluminé. En redes sociales, quienes la conocieron compartieron recuerdos, expresaron su dolor y reclamaron justicia por la mujer.

Ante el impacto que causó el hecho, la Municipalidad de Aluminé decretó tres días de duelo en la localidad. Durante ese período se suspenderán las actividades municipales y se garantizará únicamente el funcionamiento de los servicios esenciales.

Piden justicia por Noemí

En un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal expresó su “más firme repudio a la violencia contra las mujeres” y acompañó “el pedido de justicia por Noemí”. Además, señalaron: “Esperamos que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes”.

“Con profundo dolor despedimos a Noemí Matamala, vecina muy querida de nuestra comunidad, cuyo recuerdo y luz permanecerán siempre en nuestros corazones”, indicaron desde el municipio, al tiempo que acompañaron a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento.

La comuna también manifestó que “nuestro pueblo se encuentra profundamente consternado por este femicidio” y recordó que, desde que se conoció el grave hecho de violencia, la comunidad de Aluminé acompañó a la familia y expresó su repudio ante lo sucedido.

El femicida está detenido

El ataque ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto en una vivienda de Aluminé. Según la investigación, Lucas Daniel Serrano, de 38 años, atacó a Noemí con un hacha y le provocó dos golpes en la cabeza que le causaron heridas de extrema gravedad.

Luego de recibir las primeras atenciones en el hospital local, la mujer fue trasladada de urgencia a Zapala y posteriormente derivada al Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén capital, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos hasta su fallecimiento.

Lucas Daniel Serrano permanece detenido e imputado por el femicidio de Noemí Matamala en Aluminé.

Tras el ataque, Serrano escapó del lugar, pero fue detenido por la Policía. El sábado 22 de agosto, la fiscalía le formuló cargos por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor. Además, se dispuso la prisión preventiva por cuatro meses.

Luego de la muerte de Matamala, el Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de la autopsia para avanzar en el cambio de la figura penal y adecuar la acusación contra el detenido al nuevo escenario judicial.