Dolor en la Policía de Neuquén por la muerte de una joven agente en San Patricio del Chañar

Una joven integrante de la Policía de Neuquén fue hallada sin vida durante la mañana de este martes en San Patricio del Chañar. Desde la fuerza policial emitieron un comunicado en redes sociales donde informaron el fallecimiento de la agente Dina Eugenia Sandoval.

Cerca de las 9 de la mañana, efectivos policiales dieron aviso a personal de salud luego que se constatara que tenía una herida de arma de fuego. Una médica confirmó que la joven no presentaba signos vitales.

Personal especializado de la División Criminalística realizó los primeros peritajes en el domicilio ubicado en calle Coihue del barrio Jardín, aunque por el momento no emitieron información oficial sobre el resultado de esos trabajos.

La joven integraba la fuerza desde el año 2023 y se había desempeñado en las comisarías Quinta y 52 de Centenario. En el último tiempo trabajó en la Comisaría Décima.

"Ante tan dolorosa pérdida, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, camaradas, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento y elevando una plegaria por el eterno descanso de su ser querido" publicaron en redes sociales desde la Policía de Neuquén.