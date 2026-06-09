Tras horas de incertidumbre en Córdoba, las autoridades que participaron del operativo confirmaron que hallaron en buen estado a Luciana, la adolescente de 15 años desaparecida.

La menor había sido vista por última vez este lunes, saliendo del colegio. Desde entonces nadie más supo nada de ella y su celular daba apagado desde ese momento.

En un mensaje por redes sociales, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, llevó tranquilidad a la comunidad confirmando que Luciana fue hallada "sana y salva".

“Estaba en Jesús María. Yo mismo le di la noticia personalmente a la mamá”, sumó minutos más tarde antes de la conferencia de prensa.

Además agregó que la adolescente fue enviada a un centro de salud para controles médicos de rutina, para evaluar su estado tras haber estado desaparecida más de 24 horas.

La desaparición de la menor, a días de que se conozca el asesinato de Agostina Vega, había motivado un rápido accionar de las autoridades, que desplegaron rastrillajes y controles en toda la zona de Colonia Caroya. El caso ya había alcanzado el estado de Alerta Sofía por la urgencia.

Participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otras unidades especiales.

Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.