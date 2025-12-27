La investigación por el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de una camioneta en la ciudad de Neuquén continúa avanzando, mientras crece el interés en torno a las circunstancias que rodearon su muerte. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima y difundieron los primeros resultados de la autopsia realizada en la Morgue Judicial.

Según confirmaron fuentes oficiales, la mujer fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo, de 41 años, quien se desempeñaba como mucama en el Hospital Provincial Castro Rendón, uno de los centros de salud más importantes de la provincia.

El cuerpo fue hallado este viernes por la mañana, cerca de las 8, en el interior de una camioneta Renault Kangoo, estacionada sobre la calle María Bustos de Soria, entre Coronel Pringles y Ángel V. Peñaloza, en el sector centro-oeste de la ciudad, en el barrio Cumelén.

El hallazgo y las primeras actuaciones

El procedimiento policial se inició a partir de un llamado de alerta que advertía sobre una persona aparentemente sin vida dentro de un vehículo estacionado desde hacía varios días. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la camioneta permanecía cerrada, por lo que debieron romper el vidrio de la ventanilla derecha para ingresar.

En el asiento trasero, los uniformados encontraron el cuerpo de una mujer tapada y sin signos vitales. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención al personal de Criminalística, al médico policial y a la Fiscalía de turno.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el fallecimiento se habría producido hace más de 48 horas al momento del hallazgo, aunque la data exacta aún forma parte de las pericias en curso.

Qué dijo la autopsia preliminar

El informe preliminar de la autopsia, realizado en la Morgue Judicial, arrojó un dato clave para la causa: el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni signos de violencia, lo que permitió descartar, al menos en esta etapa inicial, la intervención de terceros.

Desde la investigación aclararon que no se pudo determinar aún la causa de la muerte, por lo que se aguardan estudios complementarios, entre ellos análisis toxicológicos, que resultarán determinantes para establecer qué ocurrió en las horas previas al deceso.

“Por el momento no hay elementos que indiquen criminalidad”, señalaron fuentes judiciales consultadas, aunque remarcaron que la causa permanece abierta hasta contar con los resultados finales.

Droga en el interior del vehículo

Durante las pericias realizadas en la camioneta, personal de Criminalística detectó la presencia de una sustancia blanca, lo que motivó la inmediata intervención del Departamento Antinarcóticos.

El test orientativo confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, un elemento que fue incorporado al expediente y que será analizado en el marco de la investigación, especialmente en relación con los estudios toxicológicos que se practican sobre el cuerpo.

Si bien el hallazgo generó inicialmente sospechas, las autoridades aclararon que no existen, por ahora, indicios que vinculen la sustancia con un hecho violento.

Situación procesal y persona demorada

En el marco de la causa, una persona había sido demorada preventivamente mientras se aguardaban los primeros resultados forenses. Sin embargo, tras conocerse el informe preliminar de la autopsia, se confirmó que recuperará la libertad en las próximas horas, ya que no hay elementos que indiquen responsabilidad penal ni participación en un hecho delictivo.

Desde la Policía señalaron que esta medida responde estrictamente a la ausencia de signos de criminalidad y que la investigación continuará con otras líneas de análisis.

El testimonio de los vecinos

Vecinos del sector aportaron datos relevantes sobre el contexto del hallazgo. Andrés, uno de los residentes del barrio, relató que la camioneta se encontraba estacionada frente a un terreno baldío desde el pasado 17 de diciembre.

“Pensamos que estaba abandonada, pero había movimientos extraños. Vivían ahí adentro, iban y venían. A veces dormían de día y otras llegaban a la noche”, contó el vecino. Según su testimonio, las personas que ocupaban el vehículo tendrían entre 30 y 40 años, aunque aclaró que nunca intervino ni dio aviso previo a las autoridades.

Estos relatos forman parte del relevamiento vecinal que lleva adelante la Policía, junto con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y entrevistas videofilmadas a los primeros efectivos que arribaron al lugar.

Investigación en curso

La causa es llevada adelante por el personal policial a cargo del subcomisario Nelson Báez, con intervención del Departamento de Seguridad Personal, cuyo jefe, el comisario inspector Juan Carlos Barroso, brindó detalles sobre el avance de las actuaciones.

Mientras tanto, la Fiscalía aguarda los resultados finales de la autopsia para poder determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento de Teresa del Carmen Mansilla Galindo.

Hasta entonces, el caso permanece bajo investigación, sin hipótesis criminal confirmada, pero con múltiples elementos aún por esclarecer